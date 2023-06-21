Денег - море, а воздуха всего на сутки

Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". Однако самого батискафа пока так и не обнаружили. А воздуха там осталось примерно до завтрашних 13.30, если по московскому времени.

Ну и всплывают разные подробности, неприятные. Скажем, в интервью еще от 2020 года исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш говорил о недостатках прочного корпуса батискафа, из-за которых глубина погружения ограничена 3 тысячами метров. Но "Титаник" лежит на глубине 3800, и компания смело берет за путешествие к нему 250 тысяч долларов с носа. Но Стоктон Раш сам на батискафе сейчас, и с него, если что, спросить будет невозможно…

В общем, рынок в полный рост. И бьет он по всем, даже по миллиардерам. И лишний глоток воздуха на запрещенной глубине не купишь даже за миллиард.

А.Б.