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Московский листок

Финляндия перестанет помогать странам, поддержавшим Россию

Опубликовано 21.06.2023 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Финляндия перестанет помогать странам, поддержавшим Россию

Новое правительство Финляндии сократит траты на помощь странам, которые поддержали действия РФ на Украине, а также ограничит иммиграцию и усложнит получение ВНЖ и гражданства.

«Главная обязанность Финляндии – поддерживать Украину, и по сравнению с неизмеримыми страданиями украинцев морально неправильно для Финляндии предоставлять помощь для развития странам, которые поддерживают Россию», – сказал новый глава Минторга Финляндии Вилле Тавио.

Тавио пообещал приложить усилия, чтобы такая практика стала повсеместной среди стран Европы, но не уточнил, какие страны лишатся финской помощи и по каким критериям будет оценивать политику по отношению к России.

The Times отмечает, что главные получатели поддержки Хельсинки – Кения, Непал, Танзания, Мозамбик и Эфиопия. В частности, прошлой осенью Финляндия выделила €15,7 млн на доставку украинского зерна в страны Африканского рога: Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути.

Поскольку финская помощь, надо сказать, комическая по размерам – 15 миллионов евро на четыре страны, касается доставки зерна, то есть по сути помощи голодающим, шантажировать последним куском хлеба – это очень по-фински и вообще по-европейски…

Хочешь жрать – не поддерживай Россию, даже если ешь русский хлеб?

Что же касается иммиграции в страну Суоми, то там действительно много переселенцев с другим цветом кожи. Ну так хочешь потрафить местным нацистам, а их в Финке предостаточно, не прикидывайся, что очень обеспокоен судьбой Украины…

 А.Б.



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