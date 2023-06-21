Министерство финансов России поддерживает идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр

Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике.

В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.

Начнем сначала - при чем тут пиво? Народ травится бормотухой, а вот про отравления пивом что-то не слышно. Или под шумок решили подзаработать на повышении розничных цен на пиво?

А что до оборота метилового спирта – это что, первое отравление метанолом? Теперь надо уже к прокуратуре – почему у нас до сих пор производство и оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей идет без лицензирования такой продукции, без определения требований к ее производству и обороту?

То есть я в принципе могу гнать древесный спирт и торговать им на лавочке перед домом? "Кому отравы, недорого!?"

А.Б.