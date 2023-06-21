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Московский листок

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Опубликовано 21.06.2023 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент блинкен
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, сообщило Reuters.

Глава Белого дома, выступая накануне на мероприятии в Калифорнии, заявил, что причина, по которой лидер КНР "очень огорчился", когда США сбили "этот аэростат со шпионским оборудованием", заключалась в том, что Си Цзиньпин "не знал, что он там находился".

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло", — приводит Reuters высказывание Байдена.

При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.

Си и правда диктатор, и, кажется, этого не скрывает. Такова система власти, сложившаяся в КНР. Как, к примеру, диктатором является, несомненно, Путин. Диктатором был президент САСШ Вашингтон и президент США Рузвельт.

Но слово "диктатор" обладает в современном мире резко выраженной отрицательной коннотацией, поэтому употребление именно этого термина Байденом может говорить либо о том, что с тонкостями речи у американского президента проблемы, либо переговоры госсекретаря Блинкена в Китае закончились не очень хорошо.

В данном контексте – с перспективой войны за Тайвань.

А.Б.



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