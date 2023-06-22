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Московский листок

Ле Бурже без нас впервые

Опубликовано 22.06.2023 автором в разделе комментариев 2

самолет салон
Ле Бурже без нас впервые

В парижском пригороде Ле Бурже, на улице имени Владимира Ильича Ленина, именно так, полностью, открылся очередной международный авиасалон – ничего примечательного, кроме того, что впервые с 1957 года в нем не участвует Россия.

Как сказал перед открытием в интервью Figaro директор авиасалона Патрик Даэр, «мы получили несколько «робких» запросов от российских компаний, но мы закрыли дверь… Россия — персона нон грата». «Однако на выставке есть украинское представительство», — добавил директор.

Ну, про Украину и ее вклад в авиакосмическую отрасль сказать особо нечего – с момента незалежности она не построила серийно ни одного самолета, а в космической отрасли имеет только два достижения – уничтожение крупнейшего производителя советской ракетной техники Южмашзавода и первым в мире и в истории сносом памятника Юрию Гагарину.

А вот Россия – это одна из двух стран мира, которые способны производить все виды летательных аппаратов. США и РФ.

И кого наказала Франция, не пустив Россию в Ле Бурже?

Можно, конечно, показывать своих космонавтов, причем 6 из 9 летали в космос на русских космических аппаратах, включая сюда первого космонавта Франции Жан-Лу Кретьена и первую женщину космонавта Клоди Эньере.

Впрочем, главная фишка этого салона – пассажирские перевозки. Это сообщает "Новая газета", других русских журналистов на салоне, кажется, нет – обычно прессу возят с собой авиакомпании. Независимостью прессу это, конечно, даже не пахнет, но в отраслевой журналистике, какая она существует на сегодня, это, пожалуй, и невозможно.

Я сам бывал в Ле Бурже, но меня никто не возил – я сам возил журналистов, как директор по общественным связям корпорации "МиГ". Жаль, но скорей всего в этой жизни больше не придется – санкции легко накладываются, но снимаются десятилетиями.

Но нет худа без добра – Россия не может существовать без собственного производства пассажирских самолетов, слишком она большая. И на таких метисах как Суперджет, где больше 70 процентов комплектующих импорт, тоже далеко не улетишь. Так что эпоха подержанных "Боингов", видимо, уходит в прошлое, и придется, как в СССР, производить свои пассажирские лайнеры.

Похоже, авиапром в его нынешнем состоянии к этому не готов, но придется, что называется, "пердящим паром" – иначе страна без трансконтинентальных перевозок, причем массовых, распадется по техническим причинам.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==77== написал 22.06.2023 11:41
Баранов.
Не строй из себя оскорбленную невинность.
Это ваша цена за войну которую вы устроили с Украиной.
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Без Баранова мы никуда. Да, да!
Не смешите мои тапочки. написал 22.06.2023 11:39
Иначе всех забаник как меня с моими тапочками...
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