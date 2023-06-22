Ракеты Storm Shadow нанесли удар по Чонгару

Появились снимки с места обстрела Вооруженными силами Украины мостов между Херсонской областью и Крымом на Чонгарском перешейке.
На кадрах видно, что повреждения в результате атаки получило только дорожное полотно. По предварительной оценке, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow.
Проезд машин по переправе будет восстановлен в ближайшее время. Сейчас транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжается через Перекоп.
Какой в этом смысл?
Ну, мост через Чонгар узкий, низкий, если, не приведи господь, окажешься на нем во время обстрела, то кранты. А так ничего.
Видимо, надо как-то оправдывать поставки дальнобойных ракет перед Британией и Францией. Военного и какого-то стратегического смысла в этом нет, конечно.
Кроме того, что объекты ВПК стран НАТО становятся все более актуальными для нанесения по ним ударов – ну, какими-нибудь кровавыми террористами…
А.Б.
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==77== написал 22.06.2023 11:46
2. Логистика увеличилась на сотню километров.
...
Продолжай фантазировать дальше.
Кущ шедоу написал 22.06.2023 11:29
Кацы, я с вас угораю. ))))) Когда вам по ушам трет пропаганда, это одно. Но когда вы начинаете варить себе лапшу сами - это высший пилотаж