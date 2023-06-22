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Московский листок

Ракеты Storm Shadow нанесли удар по Чонгару

Опубликовано 22.06.2023 в разделе комментариев 2

украина крым рф мост
Ракеты Storm Shadow нанесли удар по Чонгару

Появились снимки с места обстрела Вооруженными силами Украины мостов между Херсонской областью и Крымом на Чонгарском перешейке.

На кадрах видно, что повреждения в результате атаки получило только дорожное полотно. По предварительной оценке, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow.

Проезд машин по переправе будет восстановлен в ближайшее время. Сейчас транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжается через Перекоп.

Какой в этом смысл?

Ну, мост через Чонгар узкий, низкий, если, не приведи господь, окажешься на нем во время обстрела, то кранты. А так ничего.

Видимо, надо как-то оправдывать поставки дальнобойных ракет перед Британией и Францией. Военного и какого-то стратегического смысла в этом нет, конечно.

Кроме того, что объекты ВПК стран НАТО становятся все более актуальными для нанесения по ним ударов – ну, какими-нибудь кровавыми террористами…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==77== написал 22.06.2023 11:46
1. Перекоп в зоне артиллерийского контроля.
2. Логистика увеличилась на сотню километров.
...
Продолжай фантазировать дальше.
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Всьо идьот па плану
Кущ шедоу написал 22.06.2023 11:29
"Когда при мне душили мою жену, я ее уговаривал - потерпи, родная, может все обойдется' (с)
Кацы, я с вас угораю. ))))) Когда вам по ушам трет пропаганда, это одно. Но когда вы начинаете варить себе лапшу сами - это высший пилотаж
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