Появились снимки с места обстрела Вооруженными силами Украины мостов между Херсонской областью и Крымом на Чонгарском перешейке.

На кадрах видно, что повреждения в результате атаки получило только дорожное полотно. По предварительной оценке, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow.

Проезд машин по переправе будет восстановлен в ближайшее время. Сейчас транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжается через Перекоп.

Какой в этом смысл?

Ну, мост через Чонгар узкий, низкий, если, не приведи господь, окажешься на нем во время обстрела, то кранты. А так ничего.

Видимо, надо как-то оправдывать поставки дальнобойных ракет перед Британией и Францией. Военного и какого-то стратегического смысла в этом нет, конечно.

Кроме того, что объекты ВПК стран НАТО становятся все более актуальными для нанесения по ним ударов – ну, какими-нибудь кровавыми террористами…

А.Б.