Ни одну российскую звезду хоккея не включили в Зал славы в Торонто

На включение в Зал славы претендовали Борис Михайлов, Александр Могильный, Александр Мальцев и Сергей Гончар , следует из сообщения на сайте Национальной хоккейной лиги.

Но в этом году его новыми членами стали вратари Хенрик Лундквист, Майк Вернон и Том Баррассо, нападающий Пьер Тарджон, а также канадская хоккеистка Каролин Уэлетт, бывший тренер Кен Хичкок и бывший генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.

Вы знаете, кто такой Пьер Лакруа?

А кто такой Борис Михайлов знает каждый. Два олимпийских золота и 15 золотых медалей чемпионатов мира. И самое смешное, в 2000-м году он уже был избран в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой в Торонто.

Вот такая она, хоккейная слава, как девочка с пониженной социальной ответственностью…

А.Б.