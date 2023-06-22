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Московский листок

Ни одну российскую звезду хоккея не включили в Зал славы в Торонто

Опубликовано 22.06.2023 в разделе комментариев 1

хоккей игрок
Ни одну российскую звезду хоккея не включили в Зал славы в Торонто

На включение в Зал славы претендовали Борис Михайлов, Александр Могильный, Александр Мальцев и Сергей Гончар , следует из сообщения на сайте Национальной хоккейной лиги.

Но в этом году его новыми членами стали вратари Хенрик Лундквист, Майк Вернон и Том Баррассо, нападающий Пьер Тарджон, а также канадская хоккеистка Каролин Уэлетт, бывший тренер Кен Хичкок и бывший генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.

Вы знаете, кто такой Пьер Лакруа?

А кто такой Борис Михайлов знает каждый. Два олимпийских золота и 15 золотых медалей чемпионатов мира. И самое смешное, в 2000-м году он уже был избран в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой в Торонто.

Вот такая она, хоккейная слава, как девочка с пониженной социальной ответственностью…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==77== написал 22.06.2023 11:39
Это Россия как девочка с пониженной социальной ответственностью.
Это ваша цена за войну которую вы устроили с Украиной.
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