Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что COVID-19 не является искусственно созданным вирусом.

Цитата: «Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — выразил свою позицию Проценко.

Методом каких научных изысканий Герой России Проценко пришел к такому выводу? Кроме слов "мне хочется верить", другой аргументации не приведено…

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID не был основной причиной смерти, в отличие от федерального оперативного штаба.

Почти миллион умерших – и "мне хочется верить"?

А.Б.