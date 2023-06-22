Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

COVID-19 не является искусственно созданным вирусом?

Опубликовано 22.06.2023 в разделе комментариев 0

медицина вакцины
COVID-19 не является искусственно созданным вирусом?

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что COVID-19 не является искусственно созданным вирусом.

Цитата: «Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — выразил свою позицию Проценко.

Методом каких научных изысканий Герой России Проценко пришел к такому выводу? Кроме слов "мне хочется верить", другой аргументации не приведено…

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID не был основной причиной смерти, в отличие от федерального оперативного штаба.

Почти миллион умерших – и "мне хочется верить"?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Нас съедят!
Нас съедят!
18.06.2023
Как не дать украсть ваш дом?
Как не дать украсть ваш дом?
18.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
COVID-19 не является искусственно созданным вирусом? (0)
Ни одну российскую звезду хоккея не включили в Зал славы в Торонто (1)
Ракеты Storm Shadow нанесли удар по Чонгару (2)
Ле Бурже без нас впервые (2)
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором (2)
Министерство финансов России поддерживает идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр (2)
Финляндия перестанет помогать странам, поддержавшим Россию (6)
Денег - море, а воздуха всего на сутки (5)
Батискаф, который шел к месту великой катастрофы, сам попал в происшествие (2)
Вместо Bosch - китайское... добро (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss