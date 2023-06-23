Сенат США решил от имени НАТО объявить ядерную войну

Резолюция с призывом приравнять применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО) подготовлена в Сенате США. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции один из авторов документа - сенатор Линдси Грэм.

"Мы сегодня вносим резолюцию, сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО", - заявил законодатель.

При этом он процитировал президента США Джо Байдена, который на днях утверждал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной.

Я плохо себе представляю, как НАТО начнет ядерную войну с Россией на основании резолюции сената США – все-таки в альянсе состоят суверенные страны, у которых могут быть свои точки зрения. Там должен быть более сложный механизм принятия решений.

Но, как видим, сенат США готов инициировать ядерную войну на основании цитаты из Байдена. Именно так получается.

А если Украина сама произведет подрыв экспериментального ядерного заряда – технологически это ей по силам, чтобы выдать это за ядерный удар РФ? После истории с Бучей и Ирпенью вполне возможно.

А если ядерный заряд небольшой мощности подорвет вообще третья сторона, заинтересованная в генерализации конфликта между Россией и НАТО? И не обязательно государство, кстати – я давно писал и говорил, что появление ядерного оружия в руках негосударственных организаций станет кошмарным сном человечества…

Скажете, бред и шпиономания?

Но вот только что арестованы подозреваемые в попытке вывоза из России цезия-137 для дискредитации РФ.

Задержаны пять человек, они пытались вывезти из страны 1 кг радиоактивного вещества. Уточняется, что члены организованной преступной группы действовали при координации гражданина Украины.

Судя по показаниям задержанных, что не есть истина в последней инстанции, конечно, цезий-137 планировалось использовать за рубежом для постановочных сцен применения оружия массового поражения.

А.Б.