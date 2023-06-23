"Она утонула" с американским акцентом

Секретная военная акустическая система ВМС США, предназначенная для обнаружения подлодок, зафиксировала звук взрыва батискафа «Титан» еще несколько дней назад, сообщает The Wall Street Journal. Это произошло через несколько часов после начала погружения батискафа к месту обломков «Титаника».

По данным издания, после потери связи с аппаратом американские военные начали его поиск. Название использованной ими гидроакустической системы не называется «из соображений национальной безопасности». Вскоре после начала ее работы был зафиксирован звук имплозии рядом с местом, где позднее нашли обломки батискафа, пишет WSJ.

По данным NBC, владельцы батискафа еще в 2022 году сообщали о его «циклической усталости», но обратили на это внимание только спустя год, и только в связи с катастрофой. А то, что батискаф опустился на глубину, как минимум на 800 метров больше заявленной для него – вообще молчат.

Вчера, 22 июня, спасатели обнаружили обломки батискафа. Весь экипаж признан погибшим.

То есть на самом деле весь экипаж погиб еще три дня назад, но власти США и масс-медиа продолжали "пудрить мозги" всему свету, рассчитывая, сколько кислорода осталось, сообщали о каких-то стуках, которые зафиксировали с поискового самолета, и так далее…

Ну и как доверять таким… (вставьте сами любое нецензурное слово)?

А.Б.