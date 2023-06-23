Израиль наблюдает у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о западном оружии, которое поставляли Украине, возле границ Израиля — он назвал это одной из причин, по которой страна не оказывает военной помощи Украине, сообщает газета The Jerusalem Post.

- Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину, — отметил Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль регулярно взаимодействует с Минобороны России в связи с ситуацией в Сирии, а также видит, что изначально поставленное Украине оружие теперь находится на вооружении противников Израиля.

Оружие вообще имеет свойство утекать в самые разные руки, а таких колоссальных поставок вооружений и военной техники, как на Украину, из множества разных источников, история пока не знала.

Ясно, что такая диверсифицированная поставка ВиВТ не может не начать дробиться на разные ручейки – и текут они бог знает, куда. Это непредсказуемо.

А.Б.