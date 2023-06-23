"Троицу" можно будет смотреть на 2 часа меньше

Время, в течение которого посетителям будет открыт доступ к иконе "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя, станет на два часа короче. Если раньше икона была доступна для прихожан с 10 до 19 часов, то теперь посетители смогут подойти к ней до 17 часов.

В епархии уточнили, что время доступа сокращается из-за продления пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 19 июля и отсутствием очередей.

Какой-то верх идиотизма.

А что толку ограничивать время просмотра иконы? Что, сглазят, что ли?

Тут важно, что икона находится в неприспособленном помещении в простом стеклянном ящике, где нет специального микроклимата (это можно наблюдать даже на сайте правительственной "Российской газеты"). А сколько человек на нее посмотрят, какая разница?

И откуда очереди, если икона с 1929 года висела в Третьяковке в общем доступе? Почти сто лет… Я ее видел и ребенком, и взрослым человеком – никаких проблем, никакого столпотворения именно возле нее.

А.Б.