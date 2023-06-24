Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой

Украинский художник, имя которого мне ничего не говорит, и которого я не запомнил, отказался получать премию мира имени Ремарка, потому что одновременно с ним ее вручили русской писательнице. Полагаю, имя писательницы ему тоже ничего не говорило. Улицкая... Да и Ремарк какой-то.

Улицкая - большой русский писатель и не слишком видный общественный деятель. Так бывает. Но именно украинцам стоило бы отнестись к ней немного повежливей. Все же именно из-за позиции по Украине она кое что потеряла, не разделяя официальную линию в отношении Киева. Много потеряла, в том числе Родину... Сейчас вот живет в Германии на каких-то птичьих правах.

Но на самом деле это не проблема Улицкой, с ней все уже определено и определенно. Это проблема украинского общества, оставшегося вообще без интеллигенции: старую повыбили, а новая неизвестно, когда нарастет... Ну вот мальчик из Донецка возил кока-колу на рынке, потом съехал в Киев и стал "типа художником", естественно, патриотических наклонностей. А патриот Украины сегодня - это человек, который не сядет на одном гектаре не то что с Улицкой, но даже с Пушкиным. Тут даже Шевченко под вопросом - все же служил в русской армии...

Что поделать, страна без литературы... Полтора приличных писателя - это никак не национальная литературная традиция. Зато море общественных деятелей. Как написал когда-то Маяковский, "а поэтов, к сожаленью, нету. Только, может, и не нужно?"

А.Б.