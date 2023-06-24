Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой

Опубликовано 24.06.2023 в разделе комментариев 0

украина война всу
Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой

Украинский художник, имя которого мне ничего не говорит, и которого я не запомнил, отказался получать премию мира имени Ремарка, потому что одновременно с ним ее вручили русской писательнице. Полагаю, имя писательницы ему тоже ничего не говорило. Улицкая... Да и Ремарк какой-то.

Улицкая - большой русский писатель и не слишком видный общественный деятель. Так бывает. Но именно украинцам стоило бы отнестись к ней немного повежливей. Все же именно из-за позиции по Украине она кое что потеряла, не разделяя официальную линию в отношении Киева. Много потеряла, в том числе Родину... Сейчас вот живет в Германии на каких-то птичьих правах. 

Но на самом деле это не проблема Улицкой, с ней все уже определено и определенно. Это проблема украинского общества, оставшегося вообще без интеллигенции: старую повыбили, а новая неизвестно, когда нарастет... Ну вот мальчик из Донецка возил кока-колу на рынке, потом съехал в Киев и стал "типа художником", естественно, патриотических наклонностей. А патриот Украины сегодня - это человек, который не сядет на одном гектаре не то что с Улицкой, но даже с Пушкиным. Тут даже Шевченко под вопросом - все же служил в русской армии...

Что поделать, страна без литературы... Полтора приличных писателя - это никак не национальная литературная традиция. Зато море общественных деятелей. Как написал когда-то Маяковский, "а поэтов, к сожаленью, нету. Только, может, и не нужно?"

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Нас съедят!
Нас съедят!
18.06.2023
Как не дать украсть ваш дом?
Как не дать украсть ваш дом?
18.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой (0)
"Троицу" можно будет смотреть на 2 часа меньше (3)
Израиль наблюдает у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине (10)
"Она утонула" с американским акцентом (6)
Сенат США решил от имени НАТО объявить ядерную войну (32)
COVID-19 не является искусственно созданным вирусом? (9)
Ни одну российскую звезду хоккея не включили в Зал славы в Торонто (15)
Ракеты Storm Shadow нанесли удар по Чонгару (51)
Ле Бурже без нас впервые (34)
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss