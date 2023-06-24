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Московский листок

Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война

Опубликовано 24.06.2023 в разделе комментариев 3

война пригожин
Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война

Пригожин с танками вошел в Ростов и ведет переговоры с Евкуровым в штабе округа. Герасимов смылся. Суровикин неизвестно где. Я пока что в Подмосковье, поэтому вынужден "фильтровать базар", но, полагаю, это уже ненадолго.

Кстати, советую Роскомнадзору снять все прошлогодние сумасшедшие блокировки. А то смешно как-то получается.

Давно было понятно, что история с ЧВК "Вагнер" так просто не закончится. Причем сомнительная законность самого функционирования ЧВК в стране, где за наемничество существует отдельная статья УК, оборачивается на наших глазах известным местом.

Конечно, я не могу оправдывать Кремль, ему в принципе нет оправдания, но "освободительный" поход на Москву Пригожина выглядит примерно как аналогичный поход Димитрия Первого в том же направлении. И полагаю, личный состав тогда был примерно такой же...

В том и дело, что если Пригожин и войдет в Москву, то только без единого выстрела. Как в Ростов. Как и Димитрий Первый, который стал "Лжедмитрием" гораздо позже... Шансы есть - Пригожин гораздо популярней сегодня, нежели Путин, не говоря и прочих более мелких, и популярен в том числе и в армии...

Вот только что Сергей Резник, как раз ростовчанин, но проживающий сегодня, как и многие, в Грузии, провел опрос, кого бы вы видели на посту президента: у Путина вышло 18 процентов, у Пригожина 25, у прочих незначительно. Это было еще до мятежа.

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
подпоручик написал 24.06.2023 09:20
Стрелков сообщил в телеграме, что вагнеровцы уже в Воронеже. Из Ростова до Воронежа 495 км. Из Воронежа до Мрсквы 467 км.
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(без названия)
Фемида......................... написал 24.06.2023 09:13
&#171;Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е. В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа&#187;, &#8212; говорится в официальном сообщении."
***********
А разве СВО и участие в ней-это организация мятежа?
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раб Божий Сорин И.Л.- один мой известный член ОКП уверен -
министерство обороны обмануло президента России написал 24.06.2023 08:49
Владимира Путина. Украина не провоцировала войну, а боевые действия были нужны, чтобы министр обороны Сергей Шойгу получил звание маршала. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, на дорогах ввели дополнительный контроль, но это не поможет ибо цель марша справедливости привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
Час икс. Пора. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую" . Дело в том, что первая война - несправедливая, вторая - справедливая. И ОКП однозначно за справедливость, что и говорит название "марша".
Справедливость так долго оставалась в России неприкаянной, а трогали и пытались пользовать ее настолько омерзительные личности, что рано или поздно, но нашелся бы кто-то, кто сумеет ее поднять из грязи под ногами. Вот и посмотрим - удалось ли.
Справедливость - ценность для России абсолютно сакральная. Гораздо более, чем все дугинские скрепы вместе взятые. Это то, что люди понимают на уровне ощущений.
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