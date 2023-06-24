Байден проинформирован о заявлениях Пригожина

Белый дом «следит за ситуацией» в России, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Президент Джо Байден проинформирован о развитии событий.
Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать Пригожина, но пока попыток задержания не зафиксировано. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Но есть вариант, что определять меры наказания в ближайшем будущем будет уже Пригожин…
Хотя, конечно, во время войны со всем белым светом мятеж не самое лучшее предприятие.
Я бы отметил, что мятеж Пригожина вызывает самые разные чувства, кроме одного – удивления. Никто не удивлен! Даже Байден…
А.Б.
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АУФИДЕРЗЕЙН! написал 24.06.2023 10:23
в Израиль), то вечером все в Большой театр на "Спящую красавицу"!
Конечно,если все пройдет удачно,то захват власти евреем Пригожиным не
самый удачный вариант.Но ведь и Володя Ульянов тоже был из под них!
Да и все остальные троцкие-свердловские и прочие тухЛачевские тоже бы
оттель! К сожалению, даже на горизонте пока не видно Сосо Джугашвили
чтобы и справлять ситуацию!
министерство обороны обмануло президента России написал 24.06.2023 09:30