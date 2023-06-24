Байден проинформирован о заявлениях Пригожина

Белый дом «следит за ситуацией» в России, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Президент Джо Байден проинформирован о развитии событий.

Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать Пригожина, но пока попыток задержания не зафиксировано. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Но есть вариант, что определять меры наказания в ближайшем будущем будет уже Пригожин…

Хотя, конечно, во время войны со всем белым светом мятеж не самое лучшее предприятие.

Я бы отметил, что мятеж Пригожина вызывает самые разные чувства, кроме одного – удивления. Никто не удивлен! Даже Байден…

А.Б.