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Московский листок

Один из руководителей охранного холдинга Ростеха арестован перед выездом в Великобританию

Опубликовано 24.06.2023 в разделе комментариев 0

экономика деньги
Один из руководителей охранного холдинга Ростеха арестован перед выездом в Великобританию

По обвинению в особо крупном мошенничестве арестован Сергей Куриляк — в недавнем прошлом заместитель гендиректора холдинга «Сибер», осуществляющего ведомственную охрану всех предприятий ГК «Ростех».

Бизнесмен, по версии следствия, похитил всего 10 млн руб. при производстве униформы для охранников, однако в последнее время зачастил с поездками в «недружественные» страны и даже оформлял визу в Великобританию, поэтому оставлять его на свободе суд посчитал нецелесообразным.

Сейчас холдинг, в котором числится около 20 тыс. сотрудников, в нее входят подразделения личной охраны, сопровождения грузов, пожарной безопасности, инжиниринговый центр и даже аттестационный центр, специализирующийся на проведении экспертиз о готовности организаций к получению лицензий ФСБ на проведения работ, мероприятий и услуг, связанных с защитой гостайны.

«Сибер» охраняет едва ли не все входящие в «Ростех» предприятия. Его клиентами являются, например, акционерные общества «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», концерн «Калашников», Объединенные двигателестроительная и Объединенная приборостроительная корпорации.

Ну что ж, самое время на Москву, вместе с Пригожиным… Какие еще там функции государства поручены частному бизнесу? Надеюсь, стратегические ядерные силы охраняют пока не частники?

А.Б.



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