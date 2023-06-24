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Московский листок

Неужели в Кремле уже собираются открыть третий конверт?

Опубликовано 24.06.2023 в разделе комментариев 2

европа путин
Неужели в Кремле уже собираются открыть третий конверт?

Был такой старый советский анекдот. Молодой чиновник, заступая на должность, просит совета у своего предшественника, что делать, если будет трудно. Тот дает ему три конверта.

 

Когда начинаются неприятности, новый начальник открывает первый конверт. Там написано: «Вали всё на меня». На некоторое время это помогает. Потом становится ещё хуже и приходится открывать второй конверт. Там написано: «Вали всё на объективные обстоятельства». Тоже помогает, но не надолго. Тогда, наконец, открывается третий конверт. Там написано: «Готовь три конверта».

 

Показательно, что ни в одном из конвертов не было написано: «Признай свои ошибки и исправляй их». Но это в самом деле чуждо нашей политической традиции, да и вообще политики так поступают крайне редко (хотя исключения случаются).

 

Этот анекдот невольно приходит на ум, когда слушаешь заявления, зазвучавшие в последнее время с телеэкранов. Сначала Маргарита Симоньян признает, что дела идут не так, как нужно, и призывает проводить повторные референдумы на «спорных территориях» (иными словами, ставя под сомнение их принадлежность к России), потом Константин Затуллин и глава Крыма Сергей Аксенов сетуют, что цели СВО не достигнуты. Надо, оказывается, придумать новые цели. Но цели не придумывают, их либо достигают, либо признают неудачу.

 

Признавать никто не будет. Но можно менять начальников и валить всё на предшественников.

 

Неужели в Кремле уже собираются открыть третий конверт?



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Всего комментариев к статье: 2
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Убийственный сарказм
Бибир написал 24.06.2023 11:30
++++++5
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раб Божий Сорин И.Л.- один мой известный член ОКП уверен -
министерство обороны обмануло президента России написал 24.06.2023 11:02
президента РФ и происходит процесс признания, но не одномоментно, а медленно. План таков, отступаем и разрушаем инфраструктуры Украины до основания, чтобы восстанавливали тысячу лет.
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