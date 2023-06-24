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Московский листок

Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война

Опубликовано 24.06.2023 в разделе комментариев 0

украина война всу

Здравствуйте!

Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война.

Пригожин с танками вошел в Ростов и ведет переговоры с Евкуровым в штабе округа. Герасимов смылся. Суровикин неизвестно где. Я пока что в Подмосковье, поэтому вынужден "фильтровать базар", но, полагаю, это уже ненадолго.

Кстати, советую Роскомнадзору снять все прошлогодние сумасшедшие блокировки. А то смешно как-то получается.

Давно было понятно, что история с ЧВК "Вагнер" так просто не закончится. Причем сомнительная законность самого функционирования ЧВК в стране, где за наемничество существует отдельная статья УК, оборачивается на наших глазах известным местом.

Конечно, я не могу оправдывать Кремль, ему в принципе нет оправдания, но "освободительный" поход на Москву Пригожина выглядит примерно как аналогичный поход Димитрия Первого в том же направлении. И полагаю, личный состав тогда был примерно такой же...

В том и дело, что если Пригожин и войдет в Москву, то только без единого выстрела. Как в Ростов. Как и Димитрий Первый, который стал "Лжедмитрием" гораздо позже... Шансы есть - Пригожин гораздо популярней сегодня, нежели Путин, не говоря и прочих более мелких, и популярен в том числе и в армии...

Вот только что Сергей Резник, как раз ростовчанин, но проживающий сегодня, как и многие, в Грузии, провел опрос, кого бы вы видели на посту президента: у Путина вышло 18 процентов, у Пригожина 25, у прочих незначительно. Это было еще до мятежа.

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Кстати, хотите помочь каналу?

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Репост всячески приветствуется.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

- Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

- Краснов проинформировал Путина об уголовном деле из-за попытки вооруженного мятежа

- Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

 

1. Байден проинформирован о заявлениях Пригожина

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Один из руководителей охранного холдинга «Ростеха» арестован перед выездом в Великобританию

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой

https://forum-msk.org/material/news/1...



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