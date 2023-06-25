Мятаж закончился разворотом

Пригожин объявил, что ЧВК Вагнер едет обратно в свое расположение.

Путин, уже по сути объявивший чрезвычайное положение, остался, как случайно наваливший в штаны дедушка... Ни шагу никуда, везде обсер...

Посты ДПС на въездах в Москву тоже замерли в неизвестности: толко что им, видимо, предстояло проверить документы у моторизованных колонн ЧВК Вагнер, чем остановить их продвижение, а теперь что?

Лукашенко оказался эффективней Путина.

Как выяснилось, у власти в Кремле нет ни контрразведки, которая могла бы предупредить о готовящемся мятеже, ни вооруженной силы, способной остановить легковооруженную колонну на трассе в степи, то есть в идеальных условиях.

Чего хотел Пригожин, непонятно. Понятно, что взяв Кремль он оказался бы перед проблемой, как управлять страной без идей, без опыита и силами своей ЧВК. Если, конечно, не сщуствовало "заговора Пригожина" в высших эшелонах власти. Но куда же он рассосался? Это еще комичней, чем "путч Агаповой" при П.С.Грачеве. Но ведь верховная власть в стране конкретно навалила в штаны - и конкретно показала, что даже самое себя ей сохранять некем и нечем.

Все это напоминает сюжет из эпохи Смутного времени, когда из ниоткуда появлялись вожди и цари, потом в никуда исчезали. Заруцкий, уже фактически бывший регентом при сыне Марины Мнишек, посажен на кол, "воренок" повешен в воротах Спасской башни, Марина умерла в тюрьме. Прокопий Ляпунов, вождь первого ополчения, убит во время митинга - и это еще удачная смерть. Болотникова ослепили и утопили в проруби. Скопин-Шуйский отравлен. Лжедмитрий Первый убит на Москве. Лжедмитрий Второй убит тоже. Да и судьба Минина и Пожарского также незавидна... В общем, все, кто проявил себя в эпоху Смуты, кончили крайне неважно.

Какова будущая судьба Пригожина, заставившего Путина публично признать свою слабость? Думаю, тоже незавидна. Начав движение на Москву, надо было в Москве его и заканчивать. Думаю, второй серии уже не будет.

Но будут обязательно другие сериалы с другими исполнителями. Инцидент с Пригожиным показал - можно. И вроде ничего... Смутное время началось.

А.Б.