Кто отменит КТО?

Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.

То есть Песков только полагает, будут, говорит, предпосылки...

То есть пока что за нарушение режима КТО можно загреметь на 30 суток, если ты не на танке. На танке тебя никто не тронет, конечно.

Интересно, а бойцов ЧВК Вагнер в Ростове-на-Дону к нарушению режима КТО не привлекут? Думаю, навряд ли...

И что станется с делом против Пригожина, которое по указанию генпрокурора возбудил Следственный комитет?

Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Но на каком законном основании?

И куда спишут 12 погибших пилотов и нефтебазу в Воронеже? В расходный материал?.. Смута, чо...

А.Б.