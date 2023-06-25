Кому война, а кому и продукты дешевеют

В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12 процента в годовом выражении.
До сих пор годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России лишь дважды — в июне 2018-го (0,42 процента) и в минувшем апреле (0,22 процента).
Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии — с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2 процента), Словакии (21,7 процента), Эстонии (20,4 процента), на Украине (20,1 процента).
Темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении наблюдались лишь в четырех странах — в Португалии (9,4 процента), на Кипре (8,4 процента), в Швейцарии (5,3 процента) и Белоруссии (4,4 процента).
Эта инфляция стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.
Правда, доллар стоит уже 84 рубля, но мы больше за границу не ездим, и нам все равно... Едим картоху и кефир своего производства.
А.Б.
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==82== написал 25.06.2023 11:03
Треть российского производства продуктов вывезли с оккупированного Юга Украины.
Воровать и мародерить россияне мастера.
В следующем году этой шары не будет.