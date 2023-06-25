В Крыму хотят проверить законность передачи Крыма УССР

Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году.

Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации.

Проект запроса рабочая группа намерена представить на открытии осенней сессии парламента Крыма.

Крымскую область передали из состава РСФСР в состав УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость такой передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Ну, сейчас уже территориальная близость уже не такая близкая, и общность экономики уж и вовсе никакая.

Но как проверить соответствие закона СССР от 1954 года - Конституции РФ, которая на свет появилась в 1993-м?

У нас и воссоединение Украины с Россией 1654 года не вполне соответствует Конституции РФ по той же причине.

Проверили бы лучше законность упразднения УССР и образования на ее месте современной Украины. А заодно и РФ вместо РСФСР. Украина хоть советской осталась по факту, а у нас на каком основании Советы разогнали?

Или этот вопрос уже к следующему царствованию?