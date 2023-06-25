Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Крыму хотят проверить законность передачи Крыма УССР

Опубликовано 25.06.2023 в разделе комментариев 1

крым история
В Крыму хотят проверить законность передачи Крыма УССР

Рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу о легитимности передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году.

Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации.

Проект запроса рабочая группа намерена представить на открытии осенней сессии парламента Крыма.

Крымскую область передали из состава РСФСР в состав УССР на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость такой передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Ну, сейчас уже территориальная близость уже не такая близкая, и общность экономики уж и вовсе никакая.

Но как проверить соответствие закона СССР от 1954 года - Конституции РФ, которая на свет появилась в 1993-м?

У нас и воссоединение Украины с Россией 1654 года не вполне соответствует Конституции РФ по той же причине.

Проверили бы лучше законность упразднения УССР и образования на ее месте современной Украины. А заодно и РФ вместо РСФСР. Украина хоть советской осталась по факту, а у нас на каком основании Советы разогнали?

Или этот вопрос уже к следующему царствованию?

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==82== написал 25.06.2023 11:01
Не поможет.
Во первых это юридический нонсенс.
Во вторых мы все равно освободим Крым от российской оккупации.
Лучше уезжайте пока живы.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война
Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражда...
24.06.2023
Как не дать украсть ваш дом?
Как не дать украсть ваш дом?
18.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Крыму хотят проверить законность передачи Крыма УССР (1)
Кому война, а кому и продукты дешевеют (1)
Кто отменит КТО? (1)
Мятаж закончился разворотом (7)
Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война (0)
Неужели в Кремле уже собираются открыть третий конверт? (4)
Один из руководителей охранного холдинга Ростеха арестован перед выездом в Великобританию (2)
Байден проинформирован о заявлениях Пригожина (7)
Пока все спали, в стране мятеж и, возможно, гражданская война (80)
Украинский малюванец не сел на одном гектаре с Улицкой (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss