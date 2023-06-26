Надоевший трюк в исполнении клоунов

То, что произошло в исполнении ЧВК «Вагнер» под дирижированием Пригожина - это не мятеж, это карикатура на настоящий путч. Нет среди людей, вертящихся в топе информационного пространства, тех, кто способен на смертельный риск роди народа. Убить эти уроды могут кого угодно, особенно чужими руками, а вот рисковать своей вонючей шкуркой не способны. Сделал ролик.

https://www.youtube.com/watch?v=qXD0CYguuS4

Текст:

«Чтобы понять человека, поступки которого изучаешь, надо поставить себя на место этого человека, - это понятно, и этим приёмом пользуются даже дураки. Но люди всех судят по себе, поэтому, к примеру, и получается, что тот же Сталин для русских националистов выдающийся националист, для патриотов Сталин выдающийся патриот, для коммунистов Сталин выдающийся коммунист, а для мерзавцев Сталин выдающийся мерзавец.

Я это понимаю, посему не просто стараюсь поставить себя в положение того человека, поступки которого собираюсь рассмотреть, но пытаюсь рассмотреть его поступки именно с позиции того интеллекта, морали и нравственности, которые я предполагаю у этого человека, и с позиции его, а не своего жизненного опыта.

Но для Пригожина меня не хватает, я не могу его понять. Я могу напрячь фантазию и представит себя отмороженным мерзавцем, но я не могу представить себя отмороженным до такой степени. Я не могу представить, зачем Пригожину выставлять себя каким-то клоуном, вытворяющим трюки, которые могут впечатлить только дураков.

(видеофайл)

Хотя во впечатлении на дураков, возможно и кроется весь смысл деятельности Пригожина, но я в образ такого отморозка войти не могу.

Смущало и поведение всего ЧВК Вагнера - «банды Лысого», как её теперь называют.

Пригожин сообщил, что в его банде 25 тысяч человек, но трюк с захватом штаба округа в Ростове вытворял один танк и едва ли сотня человек, и типа на Москву везли ещё два танка и вряд ли ещё больше сотни бандитов.

Подавить эту бандитскую вылазку можно было элементарно. Надо было действовать как Лукашенко в 2020 году. Когда фашистские банды решились атаковать в Минске президентский дворец, Лукашенко с сыном взяли автоматы и вышли в боевые порядки ОМОНа. И Минский ОМОН понял, что Лукашенко им не прикажет, что Лукашенко им покажет, как надо бить фашистов, и фашисты поняли, что их сейчас начнут валить на поражение. И в Белоруссии фашистский путч закончился так и не начавшись. Но в России таких, как Лукашенко нет, посему и цирковой труппе Пригожина и дали сутки безнаказанно выступать, причём, позволили ей сбить приданными ей силами ПВО по некоторым, пока не опровергнутым данным, 6 вертолётов и воздушный пункт управления на самолёте Ил-22, на котором погибли 8 офицеров, а всего было убито 13 лётчиков и членов экипажа.

Но всё равно, как основываться на версии, что все эти люди Пригожина или сошли с ума, или до смерти боятся Пригожина и не смеют ему не подчиниться даже в смертельном деле? Как их представить безмозглыми отморозками?

Дураками, которых Пригожин как-то обманул – да, такое представить можно, но как представить, что они в здравом уме и памяти и самоотверженно бросились на пусть и гиен, но на огромную стаю гиен?

Банда Пригожина – это современное воплощение организованной преступности. В 90-х, вымогавшие деньги, в том числе и у государства вооружённые банды «Солнцевских» или «Тамбовских», тоже не были предусмотрены законом, как и ЧВК «Вагенр». И в то время создание незаконных вооружённых формирований и участие в них тоже было преступлением, запрещённым статьёй 208 УК РФ. То есть «банда Лысого» - это обычные уголовные преступники.

Правда, эти бандиты Пригожина, всё же, не совсем обычные преступники, поскольку начисто оборзевшие тупые и подлые дебилы, изображающие из себя власть в России, делали вид, что они преступность этой банды не замечают. Но ведь сути это не меняло, - это, как была, так и осталась уголовная банда. А то, что «банда Лысого» выполняла задания Кремля, то это никак не оправдывает её преступность, да по большому счёту в этом и нет ничего удивительного.

К примеру, в Гражданскую войну большевики привлекли одесских бандитов Мишки Япончика к войне с петлюровцами, и даже создали из этих одесских бандитов полк под командой Япончика, но стычки с петлюровцами уже во втором бою навели бандитов на мысль, что их же так и убить могут, посему бандиты дружно сбежали с фронта. Примерно так, как и «банда Лысого» в 2023-м сбежала с фронта из-под Бахмута. И такие умные не только в России, в 1943 году американцы для высадки в Сицилии использовали помощь американской мафии итальянского происхождения.

А чего на этих уголовников смотреть, как на чудо морское?

А в 20-х годах прошлого века в Чечне чеченский уголовный бандитизм был уничтожен с помощью чеченских бандитов. Да судя по тому, как банды Кадырова бросили позиции под Марьинкой и поспешили как бы наперерез ЧВК «Вагнер», то и бандитизм Пригожина» предполагалось будет ликвидирован с помощью чеченских бандитов.

Тут прошла незаметно новость о том, что когда Пригожин отказался пописывать контракт с Министерством обороны, то усмирять ЧВК Вагнера послали чеченскую бригаду под командованием Делимханова - близкого соратника Кадырова. А «Вагнеры» эту бригаду чеченцев по дороге к ним расчехвостили, убив или тяжело ранив самого Делимханова. Так, что вполне возможно, у чеченцев появился особый счёт к «банде Лысого».

Для меня отмороженная наглость уголовных бандитов Пригожина удивительна, СМИ уверены, что пригожинские бандиты хотят взять власть в России, но как они это могут сделать? Ведь их численность, даже если её считать в 25 тысяч, смехотворна, но дело даже не в численности. Да, вся эта опора фашистов Кремля - росгвардейцы, умеющие избивать безоружных старушек, все эти менты и судьи, губернаторы и депутаты, сотни тысяч военнослужащих и просто служащих, сидящих на шее народа России, разумеется, ни умом, ни совестью не блещут и будут служить фашистской сволочи любой масти.

Тем не менее, если все эти устроившиеся во власть подлецы – росгвардейцы и прочие - останутся верными кукловодам артистов в роли Путина, то они продолжат получать большие деньги и им обещана богатая пенсия в старости. А если они перейдут на сторону Пригожина, то что получат? 20 лет лишения свободы за мятеж? И только? Посему я повторю, что уверенно понять Пригожина, на что он рассчитывал, не могу.

Поступали данные, что пошедшие с ним рядовые вагнеровцы были обмануты – типа им сообщили, что они, дескать, выехали не в Москву, а на защиту Белгородской области. Хорошо, но это рядовые, однако эта банда управляется советом командиров – как и чем этих командиров можно было обмануть?

Тут надо послушать болтовню Пригожина перед этой авантюрой, в которой Пригожин выступает левее самых левых.

(видеофайл)

Так и хочется потребовать: проверьте у Пригожина паспорт, это же загримированный Удальцов! Помимо потока смеси брехни с правдой, которую сам же Пригожин от народа и скрывал, Пригожиным назначены главные враги – министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов. Но дело в том, что эти люди не командуют войсками в бою – не они командовали ЧВК «Вагнер». Армией России руководит исполнительная власть, то есть Мишустин,

(видеофайл)

Но для помощи в руководстве армией Мишустину даётся подчинённый – министр обороны, - в данном случае Шойгу. Тут все издеваются, что Шойгу не только не имеет военного образования, но и не служил срочную. А зачем ему это? Командование войсками в боях – не его задача. Командует Верховный главнокомандующий, ему для помощи в этом деле даётся Генеральный штаб. Но и Генеральный штаб сам не командует.

Вот пример, сборнике «Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Документы и материалы», я изучил 3,5 тысячи распоряжений Генерального штаба Красной Армии и среди них не было ни единого боевого распоряжения – только распоряжения, касающиеся перевозки войск, их расположения и чисто контрольные требования. Все боевые распоряжение и приказы во время войны давал только Верховный главнокомандующий – Сталин.

Но Пригожини ни словом не упрекает самого Верховного Главнокомандующего и всё валит только на тех, кто к его претензиям не имеет отношения. Почему? Я полагаю, что потому, что у него была надежда или сговор с кукловодами артистов в роли Путина, что «Вагнер» типа восстанет, а Путин типа удовлетворит претензии «Вагнера» на полную независимость. Но не обломилось. Кукловоды выпустили на экран Путина, но совершенно с иной целью – дежурный артист отказал Пригожину. Кстати, сначала утром один артист в роли Путина поздравил молодёжь, а уж потом второй артист, обозвал Пригожина предателем.

И тогда Пригожин повторил подвиг легендарного Стрелкова, того самого, который привёл на Донбасс добровольцев, а потом бросил их умирать, а сам удрал в Москву. Только и того, что исполняя этот трюк, Пригожин удрал в Минск.

Но, сами понимаете, что это не Навальный, которого фашисты Кремля ненавидят лютой ненавистью, Пригожин – это свой! Поэтому Пригожину немедленно простили убитых лётчиков и позор захвата штаба округа: как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уголовное дело о вооруженном мятеже, начатое было против него, прекращено, шедшие с ним бандиты ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию.

Короче:

(видеофайл)

А они, эти фрайера, все такие. За деньги готовы хоть мать родную зарезать, но начинают усцыкаться уже от мысли о том, что их самих могут убить».