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Московский листок

В Кремле объяснили перевод фразы Путина "хрен им"

Опубликовано 26.06.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
В Кремле объяснили перевод фразы Путина "хрен им"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал то, как иностранные СМИ перевели фразу «хрен им», которую употребил Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о сокращении РФ ядерного оружия. В своих публикациях они написали «идите в ад». 

Официальный представитель Кремля заявил, что, несмотря на сложности перевода, издания корректно поняли фразу, передает РИА Новости.

«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — подчеркнул Песков. 

***

В английском языке, конечно, много, чего есть. Как и в русском, тем более. Но так ли нужно употреблять все богатство великого и могучего языка в официальной речи главы государства?

У меня нет сомнений, что выросший в питерских трущобах президент хорошо владеет обсценной лексикой. Все мы примерно из одной социальной среды. Мое, например, детство прошло частью в бывшем поселке строителей канала имени Сталина, а частью в том самом ростовском дворе за цирком, куда Пригожин загнал танк. Но вы бы сильно удивились, если б я заговорил сейчас на языке каналстроевских бараков или ростовских урок.

Или коллективный Запад должен был понять, что ядерные запасы СССР в надежных руках питерских гопников?

И нет у меня пресс-секретаря, который бы объяснил общественности, что я имел в виду, когда предлагал бы кому-то "завалить хлебало"... Или вместо интеллигентного go to hell предложил бы всем suck my dick...

Вот такой у нас теперь прОтокол.

А.Б.



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