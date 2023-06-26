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Московский листок

Воду с Фукусимы сольют в океан

Опубликовано 26.06.2023 в разделе комментариев 0

аэс чернобыль
Воду с Фукусимы сольют в океан

Сотрудники компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной японской АЭС "Фукусима-1", завершили рытье туннеля длиной около 1 030 м, предназначенного для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.

Ничего не напрягает в сообщении?

Вот если эта вода такая очищенная и безопасная, почему надо сливать ее 30 лет, а не сделать это разом? Или вообще почему не пустить ее в водопровод?

Я напомню, что в самый разгар аварии воду, причем зараженную и никак не очищенную, сливали в океан мегатоннами. И делали вид, что ничего не происходит, и уровень радиации в море не увеличивается...

А.Б.



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