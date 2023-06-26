Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда в России

Депутаты «Единой России» призвали Генпрокуратуру РФ провести массовую проверку предприятий быстрого питания и точек общепита во всех российских регионах.

Как заявил депутат Александр Якубов в письме Генпрокуратуре РФ, летом риск роста случаев отравления возрастает, напоминая про инцидент с массовым отравлением более сотни людей в Братске. Он подчеркнул, что «почти всегда это элементарная халатность» со стороны предпринимателей.

Глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павлов заявил о росте случаев нарушений, уточнив, что за минувший год их число увеличилось вдвое.

«На тех мероприятиях, которые мы проводили совместно с прокуратурой и органами Роспотребнадзора в I квартале 2023 года, в 100% случаев выявлялись нарушения, причём серьёзные», - отметил он.

Интересно, а что изменилось за последний год в системе массового питания?

Кроме замены всем известных брендов на всякие "вкусные точки", вроде ничего. С виду все также...

Или у этих всемирных брендов что-то все же лучше отработано, до деталей и до автоматизма, а у наших пока что идет экспериментальный период - и мы регулярно дрищем в жаркую погоду, поев котлету с булочкой?..

А.Б.