Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО

Минобороны России не видит необходимости в новых добровольцах для спецоперации, на сегодняшний день контракты подписали 114 тысяч человек. Об этом заявил сегодня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, добровольцами набраны 52 тысячи человек. При этом на службу по контракту в Вооруженные силы России в среднем за сутки поступает 1 336 человек.

Ну да, какие уж тут новые добровольцы, тут со старыми бы разобраться...

Думаю, при слове "доброволец" у Шойгу еще долго будет портиться настроение...

А.Б.