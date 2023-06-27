Навальный как приятный подсудимый

Битва Героев

По сети разошёлся текст примерно такого содержания.

24 июня защитники России под командой Героя России решили захватить власть в России, и даже начали убивать других защитников России. Конкретно: Герой России Пригожин поехал убить Героя России Шойгу и по дороге убивал всех, кто ему мешал, в частности уничтожил российских 6 вертолётов, один самолёт и до 20 членов экипажей. Из-за этого Герой России Кадыров поехал убить Героя России Пригожина. А ещё из-за этого Герой России Бортников возбудил дело против Героя России Пригожина, но тут же закрыл его, потому что самый главный герой России сначала гарантировал, что предатели понесут наказание, а потом гарантировал, что не понесут. А на тех самых первых защитников, которых Пригожин убил, всем наплевать. Главное, что все защитники и все Герои, и можно продолжать гордиться тем, какие у России героические защитники.

Ну, а на единственного реального Героя России, А. Навального, фальсифицируют ещё одно дело новое дело о том, что он в тюрьме разрабатывал экстремистские планы.

Давайте о Навальном.





«Малява» на волю

В отношении Навального меня попрекают его сторонники: «Смотрите, Навального опять судят: «Леха Навальный прислал на волю маляву про свой суд. Я бы ее сюда перенес, но боюсь, что модеры уберут как бэ не по теме. А в ней Навальный призывает своих сторонников и всех нормальных людей говорить правду о путинской войне на Украине. Путин боится правды больше всего. Он боится, что скажет на суде Навальный. Потому его судят закрытым судом в колонии, выгнав всю прессу. Вот такие у нас «законы России».

Это я-то не стремился Навальному помочь?? А что толку, если ни он, ни его сторонники не то, что не принимают мою помощь, а и делают вид, что ничего о неё не знают?

Хорошо, дам ещё и эту «маляву» Навального:

«Привет, это Навальный.

Кто-то собирает марки. Кто-то монеты. А у меня пополняется коллекция потрясающих судов. Меня судили в ОВД «Химки», где я сидел прямо под портретом Ягоды. Судили в колонии общего режима, называя это «открытым судом».

Ну а теперь судят закрытым судом в колонии строгого режима.

В каком-то смысле, вот она – новая искренность. Так и говорят уже открыто: боимся вас. Боимся того, что скажете. Боимся правды.

Это важное признание. И оно имеет практический смысл для всех нас. Мы должны и обязаны делать то, чего они боятся – говорить правду, распространять правду. Это самое мощное оружие против этой власти лжецов, воров и лицемеров. Оно есть у каждого. Применяйте его.

Очередной суд сильно добавит мне срок. Но я хочу использовать его начало не для того, чтобы вызвать сочувствие к себе и другим политзекам. Я хочу призвать всех к действию и использовать этот день для объявления о нашем новом, очень важном проекте. Большой агитационной машине. Машине правды. Мы не просто хотим, а обязательно сделаем её, чтобы объединить усилия в борьбе с путинской ложью и кремлёвским лицемерием. Вы очень нужны нам. Присоединяйтесь.

Сам суд доказывает правильность и необходимость такого проекта. Что главное в этом суде? Не беззаконие, не телефонное право, не покорность бессовестных судей и прокуроров. Главное – его форма: это суд внутри тюрьмы. Путин не стесняется сажать невиновных и не боится, что меня могут отбить восставшие толпы в ходе заседания в Москве. Но он боится того, что я скажу. Даже если это будут очевидные, известные всем слова. Он боится слова. Конечно, не только моего, поэтому и Кара-Мурзу, и многих других судили закрытым судом.

Путин боится любого слова правды, ненавидит реплики, превращающиеся в интернет-мемы, бесится от «последних слов», получающих миллионные аудитории. По сути задача укрепления и продления путинской власти решается через затыкание ртов тем, кто осмеливается говорить правду. Решению этой задачи подчинено почти все, что делается в российской политике в последние годы. Ну а с начала войны власти вообще ни о чём другом не думают. Сроки за посты, за дискредитацию, за «фейкньюс», аресты, блокировки, иноагенты и нежелательные организации. Казалось бы – ну и пусть болтают! Когда власть борется с митингами, которые кажутся ей опасными, в этом есть логика, но трёп в интернете или даже по телефону – с ним-то какая проблема?

Кажется, что даже наоборот, недовольство уходит в пустоту. Диванные войска ставят лайки вместо того, чтобы строить баррикады. Но на самом деле политика работает не так.

Путин показал себя бездарным военачальником, но в политике он не дурак. Он знает, что основа любого политического действия – идея и слово. Агитация и убеждение. Это очень хорошо видно во время выборов, особенно там, где они высококонкурентны. Каковы бы ни были особенности государства, политические традиции и вопросы повестки дня, все равно на выборах всё сводится к тому, что агитаторы ходят по домам и квартирам, звонят по телефону, убеждают людей в соцсетях и мессенджерах. И на каждых выборах президента США, со всеми их высокими технологиями и огромными бюджетами, кандидаты сами будут волонтёрить в колл-центрах, чтобы побудить своих сторонников тоже приходить и звонить, разъяснять и убеждать. Потому что по силе убеждения ещё ничто не перебило и не перебьёт самый базовый вид агитационного воздействия – просто поговорить, просто привести примеры и аргументы.

Люди любят заявлять, что на них не влияет предвыборная агитация. Что они и так твёрдо знают, чего хотят, и что их не переубедишь. Но это не так. Большая часть избирателей определяется с выбором на избирательном участке, поэтому хороший агитатор и сомнение зародит, и сагитирует, и переубедит. Это давно доказано. И мы сами проводили эксперименты в этой области.

Так за что же агитировать, когда выборов нет? Есть за что, и ставки очень высоки. Мы будем вести избирательную кампанию против войны. И против Путина. Именно так. Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны». https://publizist.ru/blogs/33/46088/-





Суть «малявы»

Вдумайтесь, ведь в итоге эта «малява» - это прекраснодушное бла-бла-бла ни о чём! Навальный призывает вести «Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны». А как настраивать? Пугать народ тем, что российские солдаты, едущие на Украину убивать украинцев погибнут? Пугать атаками дронов на Курскую или Ростовскую области? Так вы этим никого не напугаете и никого против войны не настроите, поскольку люди не признаются в том, что они были не просто обманутыми, а органическими дураками. Они не признаются в том, что как природные дураки раньше восторженно выступали за войну и за смерть тех - других - дураков, пошедших воевать. Массы скорее в личном преступлении сознаются, нежели в своей органической глупости.

Как таких людей «настраивать»? Предлагать им с плакатиками «Мы - за мир!» на площади выходить, чтобы ментам было чем заняться в России, а не на Украине?

Ну и как вам ни отвратна эта мысль, но на самом деле, эта «малява» Навального - это крайняя подлость Навального и его сторонников. Нет, я немедленно подписываюсь под его банальностью: «Мы должны и обязаны делать то, чего они боятся – говорить правду, распространять правду. Это самое мощное оружие против этой власти лжецов, воров и лицемеров. Оно есть у каждого. Применяйте его».

Но что же ты, подлец, сам не применяешь это оружие? Что же ты непрерывно людям врешь?

Я уже молчу о том, что сам Навальный и сторонники Навального скрывают от людей то, что избранного гражданами России Путина давно нет, что вместо законного президента неизвестные, захватившие власть в России преступники, выпускают артистов. Да, интеллигентствующие дебилы тупые и могут искренне не понимать, как это можно сделать, и посему не верить в эту аферу. Соглашусь. Но!

Без сопротивления!

Но Навальный по образованию юрист, и уже много лет Уголовный кодекс - его настольная книга, а она объёмом всего лишь в 250 страниц. Но Навальный нагло берешет и брешет людям, что Россия ведёт войну на Украине. Россия никакой войны не ведёт, поскольку правящая верхушка России и армия НЕ ВОЙНУ ВЕДУТ ИЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ, а нагло СОВЕРШАЮТ УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Подготовка, планирование, развязывание или ведение агрессивной войны»! Это для ООН и Украины то, что происходит, это агрессивная война, а для России – это уголовное преступление!

И юрист Навальный скрывает это, всё определяющее обстоятельство от граждан России, и этим нагло лжёт им!

Уже по этой причине нет ни малейшей жалости к этим «сидельцам» фашистского режима Кремля – они не жертвы Кремля, они всего лишь обозначают неких «борцов» с режимом, и ЗАСЛУЖЕНО СИДЯТ толи за свою глупость, толи за свою подлость.

Ни Навальный, ни они, как и Христос, НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ своему «осуждению». В процессах, прошедших в фашистских судах России, они были реальными преступниками, а фашистские «судьи» и «прокуроры» были реальными судьями и прокурорами. А если бы Навальный и остальные говорили правду и называли себя борцами с преступлением, запрещённым статьёй 353 УК РФ, и не имеющими право молчать, чтобы не стать преступником по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», то и в фашистском суде они были бы не преступниками, а прокурорами, а фашистские «судьи» и «прокуроры» стали бы соучастниками преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ. И тогда этим «судьям» и «прокурорам» проигнорировать это обстоятельство было бы не просто.

Поясню двумя примерами, но сначала отвлекусь.





Как это выглядит внешне

Согласно статье 52 Конституции, государство выплачивает материальную компенсацию потерпевшим от злоупотреблений власти. Напомню, к примеру, что оправданный в 2012 году присяжными по делу о покушении на Чубайса полковник Квачков получил компенсацию в 450 тысяч рублей потому, что его до суда по делу о покушении на Чубайса держали под стражей. Кстати, к тому времени на Квачкова сфабриковали ещё одно дело, и снова посадили уже по этому делу. Но компенсацию выплатили.

Поэтому следственные органы никогда не совершат насилие над жертвой и не организуют обыск, если не уверены или не получили от начальства задание жертву арестовать и посадить в СИЗО – что и даёт им уверенность проявлять насилие, за которое можно и ответить. При любых сомнениях они не будут ломать двери и рыться в вещах – они будут вызывать не только свидетелей, но подсудимых повестками. Даже на допросы.

Мало этого, когда речь идёт о таких делах, как экстремизм и терроризм, привлекающих общественное внимание, то выбор жертв и в чём их обвинять, принимают на самом верху. Это же не кража шоколадки в супермаркете или драка по пьяни.

Поэтому, если органы уже вломились в квартиру и начали обыск, то это всё – всё уже согласовано и жертву арестуют, если по статье полагается больше, чем 3 года наказания.





Упоминание о 353 как «слово животворящее»

Так вот, два месяцев тому, на квартиру к одному товарищу, имевшему ранее судимость за экстремизм, ворвалась банда уродов с завешенными тряпками мордами во главе со следователем ФСБ, следователь нагло подбросили «улики» и начал типа обыск, с целью эти «улики» найти, а остальные уроды начали избивать товарища, требуя его согласия с результатами обыска. После такого начала, жертву должны были допросить и упечь в следственный изолятор.

Но товарищ успел сказать, что он борец с преступлением, запрещённым статьёй 353 УК РФ, и пока его избивали, следователь открыл в телефоне уголовный кодекс, прочёл, что это за преступление такое, в результате в протокол обыска в качестве изъятого был внесён только телефон, несмотря на несколько компьютеров и ноутов в квартире. О подброшенных уликах было напрочь забыто, товарища даже не повезли на обязательный в таком случае допрос и не назначили ему никакую меру пресечения. И вот уже пару месяцев им никто не интересуется. Это в Москве.

А вот история одного из комментаторов моего сайта.

«Три недели назад, в четверг, по дороге на работу (я учитель нач. классов) на меня возле лесопосадки налетели пятеро молодчиков, прижали к земле, надели наручники, закинули в микроавтобус.

Шухер вот из-за чего. Я как-то сохранил себе интернет-страницу сообщества «Останови вагон!» - есть и такое, оказывается. Затем мой телефон засекли на трассе по дороге в Саратов. И незадолго пред задержанием меня, на ж.д. путях у чиновничьего посёлка обнаружили взрывнуху-самоделку (по словам СБ-шников).

…Ко мне на квартиру ввалились с обыском, подписано прокурором, всё вроде пучком. Изъяли - распечатанный Проект Конституции Украины, за авторством Ю.И. Мухина, несколько книг Бушина и Мухина (авось им на пользу пойдёт, для самообразования), в одной из них была заначка 11 000 р., жалко. И старую книгу иеговистов. Изъяли мой телефон, оба моих ноута, сейчас пишу с отцовского. На ноутах – «Майн Кампф», ролики Навального. Отвезли в Саратов в УСБ.

Допрашивали вежливо, не повышая голоса, я готовился к худшему, честно говоря. Я им рассказал про двойников Путина. Про отсутствие указа президента о нападении на Украину. Заявил, что я гражданин СССР, уроженец УССР (там малость опешили, пришлось пояснить людям). Я заявил под роспись, что совершенно не поддерживаю нападение на Украину и очень критически отношусь к власти РФ, развязавшей войну. Всё это было записано в протокол, я не забыл упомянуть ст. 353 и то, что Конституция РФ не даёт права нападать на другие страны. …Обвинения не предъявляли. В 23.00 был отвезён домой… Сказали позвонить в понедельник.

…В понедельник звонил. Сказали позвонить через час. Перезвонил, когда сказали. Не берут трубку. Звонил весь вечер. Не берут. Звонил пять минут назад. Не берут. Ничего не понимаю.

…В среду позвонил несколько раз, мне сказали приезжать и всё изъятое забирать. Вот, вчера съездил, забрал. Один комп настраивать надо, т.к. он загружаться не хочет теперь...».

А это, какая-никакая, но статистика: упоминание о статье 353 УК РФ, отбивает охоту у «правоохренителей» заниматься этой жертвой. Почему? Дело в том, что преступления главы 31 Уголовного кодекса «Преступления против правосудия» в России уже десятки лет безнаказанны, посему фабрикация дела против заведомо невиновного для следователей, прокуроров и судов, - это как раз высморкаться. А стать соучастником преступления, за которое полагается 20 лет лишения свободы – это, знаете ли, другое дело.

Что в «сухом остатке»?

***

Навальному уже в который раз абсолютно незаконно, и столь же безнаказанно впаривают преступления, которые он не совершал, и что Навальный? А этот «кандидат в президенты России» по бараньи блеет: «Очередной суд сильно добавит мне срок». А что этому суду ещё делать, имея такого приятного подсудимого?

Хочу жалеть Навального, очень хочу, но как??