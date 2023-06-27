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Московский листок

Песков сказал, что его слова исказили

Опубликовано 27.06.2023 в разделе комментариев 1

кремль песков
Песков сказал, что его слова исказили

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения российского лидера к нации.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов распространили новость о том, что выступление Путина будет якобы "определяющим и судьбоносным". Эти слова были приписаны Пескову.

"Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…" - сказал Песков РИА Новости.

Песков говорит о профессионализме - уже годится как реплика для ростовского цирка.

Казалось бы, что там опровергать? У нас ведь любое обращение Путина к нации - определяющее и судьбоносное... Можно даже не кавычить. Ну и что в том, что на следующий день уже смешно выглядело.

Представляете себе, Сталин со своим "Братья и сестры!", а Гитлер разворачивается и едет обратно, в Минск...

А кто, кстати, готовил речь Путина? Разве не Песков - по должности? Уж визировать точно должен был.

А тут еще сын Пескова в ЧВК Вагнер служил, кажись, единственный такой из всей элиты... И Пригожин о нем хорошо отзывался.

Как все быстро меняется-то... И что с этим делать?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Лапша кругом на ушах
Бибир написал 27.06.2023 10:23
Служил, но как то странно служил. По москвабаду на своей крутой тачке расскал без правил. Торопился на тусовку видимо таких же служильщиков. Своих не бросают. В пекло сво. Берегут. Это будущее нашей нации. Наше все.
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