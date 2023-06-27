Европа не знает, что делать с Украиной

Представители стан G7 на выходных обсуждали варианты действий на случай якобы возможной дестабилизации обстановки в России, сообщила в понедельник газета Financial Times.
Как указывает издание, встреча была организована в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Среди прочего на ней обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности.
Как заявили в FT, мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели Украины в конфликте с РФ.
Издание указывает, что некоторые западные страны, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.
Вот, потихоньку стало доходить, что вырастили монстра, а теперь не знают, что с ним делать.
А.Б.
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Бибир написал 27.06.2023 12:00
Бибир написал 27.06.2023 11:52
==84== написал 27.06.2023 11:33
И мы будем вас убивать до тех пор пока вы все не сдохните или не уйдете домой.
И Запад нам не указ.
Запад уже обеспечил Путину оккупацию Донбасса и Крыма.
Теперь мы вас всех убьем и вернем все назад.
Дмитрий г.Запорожье ....2. написал 27.06.2023 11:00
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?