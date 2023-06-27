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Московский листок

Европа не знает, что делать с Украиной

Опубликовано 27.06.2023 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Европа не знает, что делать с Украиной

Представители стан G7 на выходных обсуждали варианты действий на случай якобы возможной дестабилизации обстановки в России, сообщила в понедельник газета Financial Times.

Как указывает издание, встреча была организована в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Среди прочего на ней обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности.

Как заявили в FT, мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели Украины в конфликте с РФ.

Издание указывает, что некоторые западные страны, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.

Вот, потихоньку стало доходить, что вырастили монстра, а теперь не знают, что с ним делать.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Монстр Европы незримо подплывает к мосту
Бибир написал 27.06.2023 12:00
Укропские падлы не трогайте кримчан. Им там тепло и весело. Так по домашнему, так хорошо. Вас же освобождают и уже освободили. Освободили от жизни, освободили от жилья, освободили от имущества, освободили от неньки, освободили от воды и сала.денафицировали дамбу. Ну и живите свободно. Хуль вы злитесь.
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А когда будет по рублевке диверсия
Бибир написал 27.06.2023 11:52
Сволочи укропские энд сволочи кацапские. Одним словом падлы. Скажите народу когда будут диверсии по рублевке. Вы что не понимаете что мы один народ сказал пропагандист соловьев. Надо знать и в случае чего сберечь наш народ. Это наше все. Мы едины. Нищий и богач. Безногий воин сво и тусовщики выебки и шлюхи ворья в странах нато.
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...
==84== написал 27.06.2023 11:33
Баранов надеюсь ты помнишь, что это Россия развязала войну и оккупировала часть территории Украины.
И мы будем вас убивать до тех пор пока вы все не сдохните или не уйдете домой.
И Запад нам не указ.
Запад уже обеспечил Путину оккупацию Донбасса и Крыма.
Теперь мы вас всех убьем и вернем все назад.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ....2. написал 27.06.2023 11:00
Да не 3.14зди Баранов.Ни кто в мире не может запретить государству всеми доступными способами уничтожать агрессора,и освобождать свою территорию от захватчиков.Ни кто в мире ни когда не осудит нас за то,что мы расстреливаем кацапье без суда и следствия как бешеных собак.Понятно Баранов,тварь кацапорылая,что тебе хочется подыхать как бешеная собака пристрелянная в кустах.А придется.Твой друг-свинопырый Кучеренко уже заверещал как свинья,которую собрались резать,да только поздно эта падаль Кучереноко и ему подобные ,такие как ты твари кацапорылые опомнились.Подохните вы твари кацапорылые все.Еще раз для кацапья,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)повторяю,что не капитуляция нам нужна Баранов,а БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ кацапопомойки.И это не обсуждается.Это реализуется.Кацапье,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)прошедших за какие то 30 лет путь от 21 века до века каменного.В истории человечества не было ни чего подобного.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы описать процесс деградации кацапья в своей работе"Деградация вида".Ни кто заставлял вас,недосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)9 лет назад начинать против нас захватническую войну?Я ведь тебе еще тогда Баранов говорил о том что, как утверждал Цицерон...мир должен быть результатом победы,а не результатом переговоров...,или как утверждали твои красножопые.....войны длятся до победы....Что ты тогда говорил напомнить?Ну так какие к нам в Украине претензии?Удалить мой комментарий ведь конечно безопаснее для сохранения собственной дупы,чем взять тебе-гнида москальская в руки оружие и вместе со своим свинорылым другом Кучеренко и п..адалью Гиркиным идти воевать.Ситуация есть и будет для всего человечества угрожающая до тех пор,пока мы вместе со всем человечеством не уничтожим вас,тварей кацапорылых низшей расы (кацапопитеков),или как принято говорить в ЕС...не закроем проект кацапопомойка и не решим окончательно кацапский вопрос.....И Баранов запомни,а лучше запиши,что это только начало.Пиши завещание,и своему свинорылому другу Кучеренко скажи,что бы завещание писал.Подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.И запоминай Баранов,а лучше записывай,что к осени в Крыму не будет ни одной живой кацапорылой твари.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с вами и поступят точно так же как поступили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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