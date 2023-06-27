Европа не знает, что делать с Украиной

Представители стан G7 на выходных обсуждали варианты действий на случай якобы возможной дестабилизации обстановки в России, сообщила в понедельник газета Financial Times.

Как указывает издание, встреча была организована в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Среди прочего на ней обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности.

Как заявили в FT, мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели Украины в конфликте с РФ.

Издание указывает, что некоторые западные страны, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.

Вот, потихоньку стало доходить, что вырастили монстра, а теперь не знают, что с ним делать.

А.Б.