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Московский листок

Сетки от акул в Египте убрали

Опубликовано 27.06.2023 в разделе комментариев 1

море акула
Сетки от акул в Египте убрали

На курортах Хургады снимают сетчатые заграждения, установленные ранее на пляжах с целью защитить туристов от акул. Необходимым снять сетки посчитали в египетском Институте океанографии.

По мнению экспертов, на сетях собираются водоросли, которые привлекают рыб, а это, в свою очередь, приманивает акул. Таким образом, данная мера оказывается контрпродуктивна.

В качестве более эффективных мер назвали установку пятиметровых вышек для наблюдения за прибрежными водами, наличие скоростных катеров на каждом курорте и чипирование акул.

Понятно, если тебе откусит голову чипированная акула - это совсем другое дело. Особенно если под присмотром с 5-метровой вышки. И голову найдут быстро...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==84== написал 27.06.2023 11:35
Акулы герои Украины.
Чем больше акулы съедят россиян, тем быстрей закончится война.
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