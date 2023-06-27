Сетки от акул в Египте убрали

На курортах Хургады снимают сетчатые заграждения, установленные ранее на пляжах с целью защитить туристов от акул. Необходимым снять сетки посчитали в египетском Институте океанографии.

По мнению экспертов, на сетях собираются водоросли, которые привлекают рыб, а это, в свою очередь, приманивает акул. Таким образом, данная мера оказывается контрпродуктивна.

В качестве более эффективных мер назвали установку пятиметровых вышек для наблюдения за прибрежными водами, наличие скоростных катеров на каждом курорте и чипирование акул.

Понятно, если тебе откусит голову чипированная акула - это совсем другое дело. Особенно если под присмотром с 5-метровой вышки. И голову найдут быстро...

А.Б.