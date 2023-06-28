Новое задержание матери шахтера-инвалида

26 июня 2023 г. была в очередной раз задержана стоявшая в одиночном пикете пенсионерка, инвалид 2-й группы, мать шахтера инвалида, Вера Шихова. Ее, без объяснения причин, засунули часа на два в ОВД тверской. Потом, после приезда адвоката из ОВД Инфо (Алана Кибизова) Шихову выпустили. По прежнему не объясняя причин задержания.

Напоминаем, в результате экономности господ эффективных собственников, 1 августа 2010 года произошла авария на шахте Зиминка города Прокопьевска Кемеровской области. Лопнул канат, который господа (экономно эффективные) не удосужились вовремя поменять. Конец каната захлестнул 23-х летнего шахтера Александра Шихова – результатом стали множественные переломы. Ответственности за ЧП никто не понес –подобная экономия на жизни и здоровье работников - это не наказуемо.

Отметим, что соответствующая тяжести повреждений группа инвалидности Александру не была установлена, а пенсия не назначена. МСЭ Прокопьевска отрицает взаимосвязь полученных Александром Шиховым настаивает на 80% трудоспособности. Да именно так, последствия семи (!) переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговой травмы, инсульта, разрыва связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадения грыжи, развитие травматическое заболевание головного мозга – все это с точки зрения местных медиков и чиновников «незначительные повреждения здоровья».

Отметим, что данная проблема, особенно для глубинки и моногородов является достаточно стандартной. Чиновники - областные, городские, мелкотравчатые (из фонда социального страхования) считают, что могут найти деньгам гораздо лучшее применение, чем выплаты пострадавшим работникам. Например, прокрутить эти денежки туда-сюда.

Работодателю, лишние проблемы тоже не нужны. Ведь, в случае, если его вина будет доказана, ему может грозить привлечение к административной или даже (чисто теоретически) к уголовной ответственности, иск о возмещении вреда от пострадавшего.

Отметим, что украденные компенсации и пенсии иногда выбить удается. Особенно если обворовано и возмущено этим (вплоть до акций протеста) одновременно много людей. Но что бы каких либо чинуш привлекли за это к ответственности. Опять же не тот случай.

И вот вернемся к Вере Шиховой. Уже более второй десяток лет она ходит по всем местным и московским инстанциям. Стоит в одиночных пикетах.

Иногда ей удается намозолить глаза чиновникам достаточно сильно. Так что тем хочется что то сделать. Вот тогда то и наступает случай для правоохранителей проявить ответственность и бдительность.