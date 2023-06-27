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Московский листок

Путин на Царском крыльце

Опубликовано 27.06.2023 в разделе комментариев 3

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Shot! Путин обратился с Царского крыльца на Соборной площади Кремля к военнослужащим, которые занимались обеспечением порядка во время пригожинского мятежа.

В последний раз царь обращался с этого крыльца к стрельцам, не иначе. Во время Смуты.

Спроста ли? Навряд ли... Царь, как-никак. И про смуту тоже помянул...

Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну, заявил Путин.

Видимо, остановили тем, что особо не показывались на пути Пригожина. Тот сам начал, прошел почти до Москвы, развернулся и уехал в Минск, сажать картоху.

В чем был героизм военных?

Объяснил военачальник Золотов - перед тем, как не пойти в бой, он отдал свою заначку жене. Действительно, выдающееся свершение.

Полагаю, надо дать Золотову Героя России. А то непорядок - генерал армии, а не Герой России. Один такой остался, наверно...

А тут и подвиг подоспел.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re:главное
5sbor@mail.ru написал 27.06.2023 17:57
Шломо Дов-Бер Пинхас Лазар должен его спасти, как автор книги "Еврейская Россия".
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Re:главное
Tiger написал 27.06.2023 17:53
Скоро прутин окажется на станции Дно.
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Вместе со своим раввином Лазаром из США
5sbor@mail.ru написал 27.06.2023 17:09
И это потому что мистер Путин В.В. есть иностранный агент.
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