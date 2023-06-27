Путин на Царском крыльце

Shot! Путин обратился с Царского крыльца на Соборной площади Кремля к военнослужащим, которые занимались обеспечением порядка во время пригожинского мятежа.
В последний раз царь обращался с этого крыльца к стрельцам, не иначе. Во время Смуты.
Спроста ли? Навряд ли... Царь, как-никак. И про смуту тоже помянул...
Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну, заявил Путин.
Видимо, остановили тем, что особо не показывались на пути Пригожина. Тот сам начал, прошел почти до Москвы, развернулся и уехал в Минск, сажать картоху.
В чем был героизм военных?
Объяснил военачальник Золотов - перед тем, как не пойти в бой, он отдал свою заначку жене. Действительно, выдающееся свершение.
Полагаю, надо дать Золотову Героя России. А то непорядок - генерал армии, а не Герой России. Один такой остался, наверно...
А тут и подвиг подоспел.
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5sbor@mail.ru написал 27.06.2023 17:57
Tiger написал 27.06.2023 17:53
5sbor@mail.ru написал 27.06.2023 17:09