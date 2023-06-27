Путин на Царском крыльце

Shot! Путин обратился с Царского крыльца на Соборной площади Кремля к военнослужащим, которые занимались обеспечением порядка во время пригожинского мятежа.

В последний раз царь обращался с этого крыльца к стрельцам, не иначе. Во время Смуты.

Спроста ли? Навряд ли... Царь, как-никак. И про смуту тоже помянул...

Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну, заявил Путин.

Видимо, остановили тем, что особо не показывались на пути Пригожина. Тот сам начал, прошел почти до Москвы, развернулся и уехал в Минск, сажать картоху.

В чем был героизм военных?

Объяснил военачальник Золотов - перед тем, как не пойти в бой, он отдал свою заначку жене. Действительно, выдающееся свершение.

Полагаю, надо дать Золотову Героя России. А то непорядок - генерал армии, а не Герой России. Один такой остался, наверно...

А тут и подвиг подоспел.