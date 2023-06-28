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Московский листок

Почему разведка смотрела мимо "мятежа Пригожина"?

Опубликовано 28.06.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Почему разведка смотрела мимо "мятежа Пригожина"?

Неудавшийся мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России повышает перспективы поставок американского оружия на Украину. О таких последствиях сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

По его мнению, события в России усилят в Вашингтоне позиции тех, кто стремится оказать более значительную помощь Киеву.

«Позиции союзников, настаивавших на более агрессивной поддержке, укрепятся, так как беспорядки подчеркивают уязвимость Путина», — сказано в публикации.

В свою очередь, главный исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что ЧВК представляла значительную силу на фронте, которая помогла России «продвинуться вперед на поле боя».

«Если "Вагнер" уйдет как организация, вполне возможно, что это может нанести ущерб России», — заключил он.

Американская разведка знала многие детали плана мятежа «Вагнера». Имеющейся информацией Соединенные Штаты не поделились ни с союзниками по НАТО, ни с Украиной, исключением стала только Великобритания.

Делаем выводы - американская разведка знала, и ее интересовали в данном случае только поставки вооружения на Украину. Как и Британию.

И у нас, и не у нас поставки вооружения и военной техники курирует военная разведка. Это ее хлеб с маслом.

Не в этом ли загадка "мятежа Пригожина", бессмысленного и беспощадного?

Допустим, американская разведка еще за две недели до мятежа знала о нем, а наша военная контрразведка понятия не имела, что творится у нее под носом? Где были те особисты, которые наводят ужас на кадровые части - и совершенно оказались неощутимы в частях, набранных среди уголовников, и даже не состоящих в контрактных отношениях с Минобороны?

Если речь о поставках вооружений, хотя бы и натовских, все становится на свои места.

Нашим генералам, в погонах и без, ведь тоже выгодно, чтоб Украина получала западное оружие - пока идет война, генералы самые важные люди в стране. А кончилась война - и пожалуйте в Одессу, командовать округом, как Жуков... Ну или в Ростов, как маршал Еременко.

В Америке на поставках вооружений ворует сам президент Байден. У нас - это государственная тайна, не знаю...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: В Америке на поставках вооружений ворует сам президент Байден.
Кущ с презрением написал 28.06.2023 12:14
Вот истинное лицо кацапской "журналистики". А потом вы обижаетесь, когда вас называют быдлом.
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