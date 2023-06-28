Собянин анонсировал три новых линии метро, все за МКАД

Троицкую линию метро обозначат изумрудным цветом, Рублево-Архангельскую — графитовым, а Бирюлевскую — рубиновым.

В мэрии Москвы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой», сообщил мэр города Сергей Собянин.

На участке длиной 9,3 км вдоль Калужского шоссе запланированы 4 станции:

«Сосенки» — наземная станция рядом с одноименной деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки;

«Летово» — наземная станция недалеко от парка «Летова Тропа» и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой;

«Десна» — наземная станция вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе;

«Кедровая» — подземная станция рядом с микрорайоном Центральный в ЖК «Новые Ватутинки».

«Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут», — сообщил Собянин.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до города Троицка. Ее строительство началось в 2018 году, а окончание запланировано на 2025–2026 год. Ветка с 17 станциями длиной 42 км станет «одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД».

Сейчас идет строительство участков от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год.

Может, сразу планировать линию на Питер? И другую - на Сочи. А что? Большая экономия выйдет, и аэропорты открывать не нужно, все под землей, безопасно... Вышел с работы в пятницу, сел в метро - и завтра на курорте. А в понедельник опять на работу.

А.Б.