Тухляк предлагают освободить от налогов

В России хотят отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией ЛДПР.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке.

Действительно, чего выбрасывать, когда всегда найдется, кому сожрать?

У нас бомжи будут питаться лучше всех в мире! Среди бомжей, разумеется... Ну а траванется кто, так на халяву и уксус сладкий...

А.Б.