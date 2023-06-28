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Московский листок

В Италии запретили футболистам брать 88-й номер в рамках борьбы с антисемитизмом

Опубликовано 28.06.2023 в разделе комментариев 0

фашизм гитлер
В Италии запретили футболистам брать 88-й номер в рамках борьбы с антисемитизмом

Итальянская федерация футбола, министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером начиная со следующего сезона.

В среде неонацистов цифры 88 означают две восьмые буквы германского алфавита HH и зашифровывают "хайльгитлер".

Любопытно, что в эпоху Муссолини, в отличие от нацистской Германии, антисемитизм в Италии отнюдь не процветал. Хотя Муссолини под влиятием Гитлера и принял антисемитские законы в 1938 году, но Холокоста как такового в Италии не было. Иностранные евреи и около двухсот итальянских были интернированы в 43 лагеря. Однако условия в итальянских лагерях не угрожали жизни и здоровью заключённых и не шли ни в какое сравнение с нацистскими концлагерями и тем более лагерями смерти.

В ходе войны итальянские власти и отдельные чиновники приняли ряд мер для недопущения депортации евреев на оккупированных Италией территориях и в итальянских колониях в нацистские лагеря смерти. Этими действиями они спасли около 40 000 евреев за пределами Италии.

В общем, ситуация была омерзительной, но не смертельной. Так что особо каяться итальянцам в данном случае не за что. Тем более, что в тот период фашистам в Италии противостояло про-настоящему массовое коммунистическое движение, большинство партизан были коммунистами. За что ж наказывать потомков коммунистов, боровшихся с нацизмом?

 А.Б.



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