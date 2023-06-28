Они сражались за Родину

Тема патриотизма больная для нашего общества. Признанными патриотами считаются только те граждане, которые надевают каски и идут добровольно на передовую, защищать честь страны. Это, действительно, патриоты с большой буквы. Но среди них не видно представителей из богатых семей, из властной элиты. Эти герои в основном воюют на экране телевизора. За хорошие деньги они готовы сменить родные берега на чужие.. Все время наш президент говорит о единстве нашего народа. Но какое может быть единство между врачом терапевтом из Ивановской области, получающего в месяц 28 тысяч рублей и главой «Роснефти» Игорем Сечиным, зарабатывающего за день 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Окунемся в историю, когда к Москве подошли немцы, один из наших родных лежал в больнице. У него была сложная операция, с трепанацией черепа. Он выписался из больницы раньше время. В армию из-за болезни его не брали. Он спросил у жены, что ему делать. И она ответила: «Ты не пойдешь, другой не пойдет. Кто тогда нас защищать будет? Эта сказала женщина на руках, у которой было двое малолетних детей. Её муж после слов жены, записался добровольцем и через несколько месяцев погиб.

Все отношения к Родине, к людям, которые окружают нас, воспитываются с малолетства. Несколько лет на тому у нас дома собрались одноклассники жены. Школу давно закончили, а дружба не рассыпалась, да ещё привели с собой на посиделки любимого учителя Михаила Ивановича Клюгина. Много лет прошло после школы, а он с бывшими учениками до сих пор жил одной жизнью. Оставался для них наставником и живым примером. Это был настоящий патриот. Началась война, он пятнадцатилетним юнцом убежал спасать Родину, на фронт. Попал в плен, совершил побег. Воевал до конца войны. А после войны окончил институт. И пришел на работу в школу. Был любимцем учеников. Не напрасно он оказался нашим гостем.

Во время Отечественной войны вся страна встала на защиту Родины, многие подростки, воспитанные в советском духе, тоже не могли остаться в стороне. Им пришлось рано повзрослеть, взять на себя непосильный труд в тылу, но многие из них рвались на фронт. Они несмотря на юный возраст, показывали и силу духа, и смелость, и самопожертвование. В центральном архиве минобороны есть информация о более чем 3,5 тысяч солдат, которым не было 16 лет. К тому же, справедливости ради стоит подчеркнуть, что далеко не каждый командир торопился сообщить командованию о том, что у них появился «сын полка».

Помимо этих подростков были еще и совершенно неучтенные, которые воевали в отрядах ополчения и партизан.

Есть и те, кто даже был удостоен высшей награды страны Советов – звания героя СССР. Леонид Голиков был первым, кому было присуждено столь почетное звание.

На момент начала войны ему было всего 15 лет. Сначала он в воинской части был по хозяйственной части, заготавливал дрова, помогал готовить еду. Но парню этого казалось мало, он хотел испытать себя в настоящем бою. Постепенно ему начали давать и такую возможность. Он стал ходить в разведку, вел подрывную деятельность в тылу врага. В общей сложности, он успел принять участие почти в 30 операциях, уничтожил около 80 фашистов, 14 мостов, 2 склада и десятки машин противников. Погиб он в бою, а звания Героя был удостоен посмертно. Память о нем увековечена памятниками, его фамилию носят улицы в разных городах. Много можно рассказывать о каждом молодом герое, их были тысячи.

В каждой цивилизованной стране, у каждого народа должна быть общая, коммунальная душа. Людям нужно общаться, помогать друг другу, защищаться вместе от произвола чиновников, вырабатывать идеи, вести поиск народных лидеров.

Воспитание подрастающего поколения при советской власти было основой построения социалистического общества, как говорят, с младых ногтей. Ребят приучали жить в обществе, в своеобразной коммуне. Они помогали друг другу в учебе, навещали, если кто-нибудь заболел. Это была своеобразная семья - звено, дружина. Вот примерный портрет пионера - надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести. Потом шел комсомольский возраст с такими же серьезными отношениями друг к другу.

Этот уклад перекладывался и на взрослую жизнь. Были постоянные собрания в рабочем коллективе, на которых выражались претензии не только к начальству, но и друг к другу. Одно из первых моих рабочих мест была бригада Александра Каленюка в Астрахани. Это была, прежде всего, большая семья. Мы не прятались со своими проблемами друг от друга, старались решать их вместе. Однажды бригадир собрал нас в срочном порядке. Можно было подумать, что в мире что-то перевернулось. Нет, столяр Михаил Кузьмин бросил вечернюю школу. У него появилась семья, работа, а тут ещё учеба, откровенно говоря, устал человек. Первым выступил бригадир, учебу он не сопоставлял с карьерой, говорил о внутреннем перерождении человека, которые несут знания. Задел за живое старичков, те стали вспоминать, как, едва научившись писать, читать, вынуждены были бросать свои университеты, шли зарабатывать хлеб. В их рассказах чувствовалась тоска по неосуществленному. Засиделись допоздна, но никто не рвался домой. А назавтра вернулся в школу Кузьмин, да не один еще двое наших решили включиться в учебу.

. В начале девяностых по демократическим образцам начали строить новое гражданское общество и у нас, но не успели подвести здание под крышу, как стали разрушать стены, прощаться с демократией. Одну за другой стали закрывать общественные организации.

Вот на мать погибшего срочника из Тюменской области завели дело о дискредитации Вооруженных сил России. Не будем называть её фамилию. Её сын погиб в конце 2022 года в результате вражеского обстрела. Он проходил срочную службу на границе с Украиной в Белгородской области. Ему было 19 лет. Мать поделилась своим горем с корреспондентом одной из газет.

И сразу приехали из полиции, поступил, мол, донос. Его написала женщина по имени Анна. Ее имя часто упоминается в СМИ, она поставила доносительство на поток, за время нынешних событий, направила в органы власти 764 доноса.

Вот на таких людей сейчас в большинстве своем власть делает ставки, их выращивают и работодатели и в трудовые коллективах,

Может эта Анна думает, что она патриотка. Нет патриоты, это те, кто делают добро людям, часто жертвуют даже своей жизнью. Вот один из них, бывший сотрудник ГИБДД с Урала. Он ехал с женой за покупками и увидел одиноко стоящую на дороге трехлетнюю девочку. Сергей Фролов (так зовут героя) сразу ударил по тормозам и побежал к потерявшемуся испуганному ребенку. Ради спасения малышки, не раздумывая, он бросился под колеса «Газели» - буквально за секунду до того, как могло бы случиться непоправимое... К счастью, с малышкой на руках он успел отпрыгнуть на тротуар - никто не пострадал. История закончилась благополучно: вскоре нашлась мама спасенной девочки Веры. А Сергей просто рад, что ребенок жив и здоров. Разве это не патриот?

Я отдал свое сердце бывшему нашему государству, Советскому Союзу. Самым прекрасным в советском обществе было то, что в нем, по большому счету, все были равны. И сын колхозника, и сын учителя, и сын чиновника, все жили похожей жизнью, между ними не было пропасти.

Лучше всего это продемонстрировали годы войны. Когда фашистская Германия напала на нашу страну, представители советской партийной элиты не пытался «отмазать» своих детей, чтобы не посылать их на фронт. Да те и отсиживаться в тылу не собирались.

Все сыновья Сталина тоже воевали. Василий был летчиком, командиром особой авиагруппы, командиром истребительной авиационной дивизии, прошел всю войну. Получил тяжелое ранение и 10 орденов и медалей.

Старший, Яков, с самых первых дней на фронте. В звании старшего лейтенанта командовал артиллерийской батареей. 4 июля 1941 года вместе с со своими подчиненными попал в окружение. Был убит в немецком концлагере при попытке к бегству.

Приемный сын Сталина Артем Сергеев начал войну лейтенантом, командиром артиллерийской батареи, закончил подполковником, командиром артиллерийской бригады. Был в плену, бежал. Воевал в партизанском отряде. Ранен четырежды. Награжден 7 орденами и 6 медалями.

У Ворошилова жил, усыновленный им Тимур Фрунзе. Он был, лётчиком, погиб в январе 1942 года.

Племянник, сын родной сестры Ворошилова Коля Щербаков, окончив ускоренный курс артиллерийского училища в 1943 году, ушел на фронт и в 1945 году погиб.

У Микояна было пятеро сыновей. Старший сын Степан – лётчик. был тяжело ранен во время воздушного боя. Долго лежал в госпитале. Умер.

Второй сын Микояна Володя тоже лётчик. Погиб в сентябре 1942 года в воздушном бою. Он был беспримерно храбрый воздушный боец. Такие люди, как Тимур Фрунзе, Володя Микоян, Василий Сталин рвались в бой. Они не думали об опасности. Володя поджёг немецкий самолёт кинулся его добивать. А тут Миссершмидт-109 И всё. Так он и погиб.

Ещё один сын Микояна, Алексей Микоян, тоже лётчик, встретил победу 1945 году с раной в госпитале.

Сын, Иван, по возрасту летать ещё не мог, но, будучи совсем мальчиком, стал механиком-мотористом в боевом полку, где летали его старшие братья: он им готовил машины для полётов. Отвечал таким образом в какой-то мере за жизнь собственных братьев и остальных лётчиков...

Сын Хрущева, Леонид, лётчик-бомбардировщик, в 1941 году был тяжело ранен. После выздоровления стал лётчиком-истребителем, погиб в 1943 году в воздушном бою.

Времена с тех пор поменялись, количество детей и внуков нашей элиты живущих на западе идёт на тысячи, если не на десятки тысяч. Вот только некоторые наши чиновники, которые держат свои семьи в логове как бы нашего нынешнего врага. Их дети учатся, живут и работают на Западе, их более ничего не связывает с Россией.

У Дмитрия Пескова пресс-секретаря Путина, дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме.

У. Владимира Якунина (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.

У Андрея Фурсенко – бывшего министра образования, который продавил стране систему ЕГЕ, сын Александр живёт в США.

Дочь Сергея Лаврова, министра иностранных дел, Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.

У Александр Ремезков, депутата Госдумы, старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.

Елена Мизулина депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец против усыновления иностранцами наших сирот, редко видится с сыном, он совладелец юридической фирмы в Брюсселе. Двое внуков, разумеется, там же.

Владимир Соловьёв яростный телепропагандист, на всякий случай заимел виллу на озере Комо (недалеко от Милана), Италия, и вид на жительство там же.

Дмитрий Медведев бывший председатель правительства РФ, экс-президент РФ тоже подумал о своем будущем, прикупил виноградник (100га) и виллу XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.

Геннадий Тимченко, друг Путина, вице-президент Олимпийского комитета России, один из «королей госзаказа» и крупнейший экспортёр российской нефти, гражданин Финляндии, жена и дочь тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ. Стоит ли дальше называть имена этих «патриотов». В социальных сетях бродит в виде анекдота небольшая юмореска по такому случаю.

Звонит Лавров Шойгу после обращения Президента к Федеральному собранию и говорит: -Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь.

Шойгу отвечает: -Да я знаю. Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле.

Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего? Ну

Сейчас в школах нет пионерских организаций, отрядов, дружин, в которых рождалась бы дружба и приучали к взаимопомощи. Нет комсомола. Есть богатые и бедные. И вот, что происходит в этом детском царстве.

18 ноября 2018 года в городке Сафоново Смоленской области 14-летняя девочка Наташа повесилась между 2-м и 3-м этажом. Рядом с телом на лестнице жильцы нашли посмертную записку для её мамы. В которой она написала, что больше не будет для неё обузой и просит похоронить себя в школьной форме. Форму девочка заранее приготовила и повесила в своём шкафу. Она ушла в другой мир, в другую школу.

На своей странице в соцсети Наташа писала: "Кому я нужна?", "Почему вы все такие злые?", Школьница написала письмо Путину. Рассказала, что они живут втроём (мама и две дочки) на мамину зарплату 10—12 тысяч рублей. Мама работала медсестрой в местной больнице. Но грянула «оптимизация», и медсестёр, ради экономии средств, перевели в уборщицы, сохранив за ними прежние служебные обязанности, соответственно урезав им зарплаты. В письме президенту девочка также пожаловалась на то, что её травят одноклассники: она ведь нищенка. В классе её всячески оскорбляли, плевались вслед.

Вот и пожаловалась Наташа президенту. Он, по-видимому, письмо не читал, некогда ему пустяками заниматься. Прочитал за него главный врач больницы, которому переслали жалобу девочки. Маму вызвало медицинское начальство и пристыдило, что она воспитала такую «дерзкую» дочь. Наташа узнала об этом и через три дня, не сумев побороть отчаяние, повесилась в подъезде соседнего дома.

Теперь, по сравнению с советскими временами, совсем другие психологические измерения в жизни, работников стараются противопоставить друг другу, сделать врагами, основное, чтобы люди не могли объединить, создать общую душу. Стараются уничтожить доброту. Нынешние хозяева тщательно охраняют нынешних смердов от свободы. Особенно боятся, что они будут общаться с прессой, и многое расскажут о своей рабочей жизни, а в ней по воли хозяина, много нарушений. Никаких собраний, общений после работы, совместных праздников и прочее. Запомнились мне слова одной американки во время телемоста между США и Россией в начале перестройки: Если у нас есть хотя бы один раб, то мы все рабы. Из таких бесправных людей пытаются построить наше гражданское общество. Ищи теперь в нем патриотов. В начале 90-х в газете «Известия» опубликовали мою статью: «Рабы с колен страну не поднимут». Были мешки откликов на эту статью.

К воспитанию молодого поколения, созданию будущего гражданского общества подключают даже полицию. Сотрудники в форме продемонстрировали нижневартовским старшеклассникам, как силовики работают во время уличных протестов. Этому был посвящен одна из частей урока мужества в 42-й школе.