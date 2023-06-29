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Московский листок

Зеленский намерен легализовать "дурь"

Опубликовано 29.06.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Зеленский намерен легализовать "дурь"

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе каннабиса, о чем и высказался во время выступления в Верховной Раде на заседании ко Дню Конституции республики. 

По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Глава государства также отметил, что перед легализацией препаратов на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а само их производство должно располагаться на Украине.

***

Если честно, то Украина давно и прочно сидит на наркоте, причем не на легких наркотиках, а на всем спектре. Украинские проститутки, стоящие нароссийских трассах, все сидят на наркотиках, и отнюдь не на марихуане - как правило, на героине, дешево и сердито. Украинские солдаты гасячт наркотиками страх и нервное напряжение. Достать наркотики не проблема, а, начиная с революцитт гидности", за распространение и тем более употребление практически не наказывают - не до того...

Так что Зеленский предлагает легализовать лишь верхнюю, самую безобидную часть наркозависимости вверенной ему страны. Остальное легализовано уже по факту. Это даже не хорошо и не плохо - это факт.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==85== написал 29.06.2023 00:35
Да и все российское правительство п.е.д.и.к.и.
Еще 10 лет назад девиз *Через задницу в правительство* звучал буквально.
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...
==85== написал 29.06.2023 00:33
Ну ты и тварь. Баранов.
Это ваши подонки сидят на наркоте.
Посмотри на Медведева. Весь спектр - алкоголь, наркота.
Посмотри на все правительство - сплошная наркота.
А в ВСУ наркоты нет.
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