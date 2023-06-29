Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе каннабиса, о чем и высказался во время выступления в Верховной Раде на заседании ко Дню Конституции республики.

По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Глава государства также отметил, что перед легализацией препаратов на основе марихуаны необходимо провести соответствующие научные исследования, а само их производство должно располагаться на Украине.

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Если честно, то Украина давно и прочно сидит на наркоте, причем не на легких наркотиках, а на всем спектре. Украинские проститутки, стоящие нароссийских трассах, все сидят на наркотиках, и отнюдь не на марихуане - как правило, на героине, дешево и сердито. Украинские солдаты гасячт наркотиками страх и нервное напряжение. Достать наркотики не проблема, а, начиная с революцитт гидности", за распространение и тем более употребление практически не наказывают - не до того...

Так что Зеленский предлагает легализовать лишь верхнюю, самую безобидную часть наркозависимости вверенной ему страны. Остальное легализовано уже по факту. Это даже не хорошо и не плохо - это факт.

А.Б.