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Московский листок

Работодатель не должен быть наказан за нарушения закона

Опубликовано 29.06.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Работодатель не должен быть наказан за нарушения закона

26 го июня Подольский городской суд принял решение. Отказал профсоюзу МОРП «Защита» (входит также в РПРиУ- СПР) в иске к кампании «АО «ДИКСИ ЮГ».

Напоминаем профсоюз требовал от «Дикси ЮГ» привлечения к дисциплинарной ответственности директора РЦ Шушары, господина Верховых за нарушения законодательства о профсоюзах. Теоретически, в соответствии со ст.. такое 195 ТК, и ст. и 30 закона «О профсоюзах» профсоюз вправе добиваться увольнения зарвавшегося начальника. Практически же, еще ни один подобный иск не был удовлетворен (Нетрудно догадаться почему - А.З.).

В данном случае профсоюз имел крайне солидную доказательную базу. Решения двух судов, о восстановлении Рауфа Вердиева (лидера первички профсоюза) на работе. Представление прокуратуры с требованием к «Дикси» прекратить нарушать трудовое законодательство. Бумаги от полиции и приставов, доказывающие, что Рауфа (после восстановления судом) все рано 2 недели не пускали на работу.

В ответ «Дикси» применил следующую тактику защиты.

Во-первых, заявил что профсоюз отправлял свои требования не на тот адрес. И это несмотря на то, что почта отчиталась, о вручении письма гендиректору.

Так же юрист «Дикси» заявлял, что решения в отношении Вердиева принимались не директором Верховых, а некой кадровой службой, которая вообще не в Шушарах. И подписывался под ними не директор, а менеджер по персоналу Помазанова Елена Владимировна. Причем действующая не по своей инициативе, а по доверенности от оной кадровой службы. Сразу встает вопрос, а если в «Дикси» что нибудь еще произойдет. Например, сидр какой то не тот продадут. То же будет виноват не директор, а какой то центр (находящийся не весть где) и второстепенный менеджер, работающий по доверенности от оного центра.

Отметим, что ситуация, когда начальство прячется от обязательств и ответственности за анонимностью не уникальна для «Дикси». К примеру, на складе «Вайлдберриз» в Подольске (там тоже есть первичка РПРиУ- СПР), руководства как бы и нет. По официальным уверениям «Вайлдберриз», все происходящее на складе управляется приложениями, стоящими на телефонах работников, и работниками, посредством оных приложений. И зарплату себе каждый работник выплачивает сам, через оные приложения, и штрафует, получается себя тоже сам. В общем в какой то фантастике живем (в сериале «Черное зеркало», например). Или просто жуликов вокруг много.

И в качестве еще одного, возможно самого убойного аргумента «Дикси» выдвинуло информацию о принадлежности Рауфа Вердиева к коммунистическому движению. А вот вопрос, у нас вроде как, в отличии от одной сопредельной страны декоммунизация еще официально не объявлена? Или объявлена,но неофициально? Или Дикси работает с прицелов на будущее?

Отметим, что сам господин Директор Верховых на суд не явился. Толи опасался в случае прямого допроса представителями профсоюза, сказать что то не то. То ли, наоборот, «уважаемому человеку» было недосуг тратить время на суд, поскольку решение известно заранее.

Естественно, профсоюз будет подавать апелляционную жалобу на данное решение.

Напоминаем, недобросовестное поведение со стороны работодателя: неоплачиваемые переработки, нагрузка работников чужими обязанностями , отсутствие индексации зарплаты, принуждение работников к грубому нарушению техники безопасности (в том числе эксплуатации перегруженных машин), штрафы, конвойная дисциплина на складе - все это побудило работников «Дикси» создать профсоюз. Естественно, работодатель объявил профсоюзу войну на выживание.



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