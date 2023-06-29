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Московский листок

Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Опубликовано 29.06.2023 в разделе комментариев 0

суд закон коран ислм
Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". И ничего не стал предпринимать...

В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".

В России подобное невозможно - есть закон, запрещающий подобные вещи.

Но хорошо ли это, когда государство берет на себя то, что должно, по идее, оставаться прерогативой гражданского общества?

Марокко отзывает посла из Швеции на неопределенный срок, что ожидаемо, но навряд ли сильно взволнует шведов - где Стокгольм, и где Марракеш.

В Швеции нет территорий, традиционно населенных мусульманами, и последователи ислама находятся там на положении гостей, даже если и имеют гражданство. Все равно гости.

Что будет со шведами, по тем или иным причинам проживающими в исламских государствах - не знаю. Может, и ничего. В Стокгольме об этом не думают.

А.Б.



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