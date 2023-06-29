Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких

Опубликовано 29.06.2023 в разделе комментариев 0

сша рф
Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких

Президент США Джо Байден начал пользоваться аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. По его словам, таким образом глава государства борется с апноэ.

Представителей СМИ заинтересовали следы на лице Байдена, которые появились в последние дни. В Белом доме пояснили, что такие отметины оставила маска от аппарата для искусственной вентиляции легких. Прибор помогает главе государства справляться с затруднением и задержкой дыхания, которые возникают у него во время сна. Подобная искусственная вентиляция позволяет улучшить качество ночного отдыха.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским СМИ запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось.

Было б странно, если бы оно улучшалось с годами, в 80-то лет...

А вот то, что мы неплохо осведомлены о здоровье американского президента, зато о состоянии нашего не знаем практически ничего, вызывает вопросы. Вплоть до вопросов есть ли он, российский президент, или мы смотрим компьютерную симуляцию либо игру актеров, загримированных с большей или меньшей степенью тщательности. Не утверждаю, просто констатирую - есть такие вопросы в публичном пространстве. И виной всему чрезмерная закрытость, более, чем странная для демократического государства...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Европа не знает, что делать с Украиной
Европа не знает, что делать с Украиной
27.06.2023
Путин на Царском крыльце
Путин на Царском крыльце
27.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Работодатель не должен быть наказан за нарушения закона (0)
Москвичам предложили поражение в правах (0)
Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких (0)
Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме (0)
Зеленский намерен легализовать "дурь" (1)
Они сражались за Родину (13)
В Италии запретили футболистам брать 88-й номер в рамках борьбы с антисемитизмом (2)
Тухляк предлагают освободить от налогов (6)
Собянин анонсировал три новых линии метро, все за МКАД (2)
Почему разведка смотрела мимо "мятежа Пригожина"? (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss