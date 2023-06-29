Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких

Президент США Джо Байден начал пользоваться аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. По его словам, таким образом глава государства борется с апноэ.

Представителей СМИ заинтересовали следы на лице Байдена, которые появились в последние дни. В Белом доме пояснили, что такие отметины оставила маска от аппарата для искусственной вентиляции легких. Прибор помогает главе государства справляться с затруднением и задержкой дыхания, которые возникают у него во время сна. Подобная искусственная вентиляция позволяет улучшить качество ночного отдыха.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским СМИ запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось.

Было б странно, если бы оно улучшалось с годами, в 80-то лет...

А вот то, что мы неплохо осведомлены о здоровье американского президента, зато о состоянии нашего не знаем практически ничего, вызывает вопросы. Вплоть до вопросов есть ли он, российский президент, или мы смотрим компьютерную симуляцию либо игру актеров, загримированных с большей или меньшей степенью тщательности. Не утверждаю, просто констатирую - есть такие вопросы в публичном пространстве. И виной всему чрезмерная закрытость, более, чем странная для демократического государства...

А.Б.