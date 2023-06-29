Москвичам предложили поражение в правах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых составляет более 25 млн рублей.

Ничего нового, с такими предложениями выходят разные политические силы и уже давно - в смысле увеличить налоговую нагрузку селективно на богатых.

Но впервые вышло предложение стратифицировать граждан по территориальному принципу - с богатых москвичей брать, а с богатых новосибирцев или воронежцев - нет.

По большому счету, это идет вразрез с Конституцией РФ, где провозглашается равенство всех граждан, независимо от того, где они живут. Но кого сейчас волнует конституция?

Разумеется, мне плевать на проблемы москвичей с доходами выше 25 миллионов, как-нибудь без меня решат они свои вопросы. А вот тенденция меня очень даже волнует.

Стала уже мемом фраза "Москва - это не Россия". Теперь вот Россия предъявляет счет Москве, примерно как нога предъявила бы счет голове. Обычно это заканчивается гибелью всего организма, а не только отдельных его частей...

А.Б.