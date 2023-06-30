Украина отказывается от выборов

Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине.
Так Маск отреагировал на новость о том, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Тем самым Зеленский продлил свое пребывание на посту главы государства на неопределенный срок.
В тот же день американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker on Twitter обвинил Зеленского в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Украины в конфликте, который уже не может квалифицироваться как "война за демократию".
А с чего все вообще решили, что на Украине какая-то особая демократия? Уже давно власть на Украине меняется по сценарию государственного переворота. Это веселей, чем российские преемники, но и только.
"Никто не может узурпировать государственную власть", гласит статья 5 консчтитуции Украины. Ой ли? А как же и.о.президента Турчинов, воспользовавшийся узурпацией власти для развязывания войны на Донбассе? А как же решение Зеленского, если не узурпация, то что?
Насчет оппозиции тоже - на Украине больше нет оппозиции. Ни в парламенте, ни на улицах - все в тюрьме или в могиле. Запрещена любая идеология, идущая вразрез с правящей. Запрещена даже компартия, до запрета занимавшая вторые места на всех выборах, включая президентские.
Так что Маск ошибся со смайликом - надо было ставить средний палец. А если что, говорить, что это тризуб...
А.Б.
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по украинсой теме написал 30.06.2023 11:35
==87== написал 30.06.2023 11:25
Напоминаю.
1. Войну в Украине развязала Россия в феврале 2014 года оккупацией Крыма и части Донбасса.
2. В Украине военное положение. В это время выборы не проводятся. Читай законы.
3. Удивительно слышать о демократии с территории России где демократии не было всю обозримую историю.
Кущ избиратель написал 30.06.2023 10:53
КАКОЕ. ВАШЕ БЫДЛЯЧЬЕ-СОБАЧЬЕ ДЕЛО?
Ваше дело - удобрять украинский чернозем, а позже и среднюю полосу нечерноземья и далее до Урала, где будет проходить украино-китайская граница.
Это раз.
А два - это кто там из-под шконки тявкает? "Избиратели" обнуленыша крысогнома? Не смешите моего кота, он от вашего "путча" еще не проржался)))