Украина отказывается от выборов

Илон Маск опубликовал в Twitter смайл с моноклем под новостью о решении Зеленского отменить выборы на Украине.

Так Маск отреагировал на новость о том, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине до тех пор, пока не закончатся боевые действия. Тем самым Зеленский продлил свое пребывание на посту главы государства на неопределенный срок.

В тот же день американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker on Twitter обвинил Зеленского в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Украины в конфликте, который уже не может квалифицироваться как "война за демократию".

А с чего все вообще решили, что на Украине какая-то особая демократия? Уже давно власть на Украине меняется по сценарию государственного переворота. Это веселей, чем российские преемники, но и только.

"Никто не может узурпировать государственную власть", гласит статья 5 консчтитуции Украины. Ой ли? А как же и.о.президента Турчинов, воспользовавшийся узурпацией власти для развязывания войны на Донбассе? А как же решение Зеленского, если не узурпация, то что?

Насчет оппозиции тоже - на Украине больше нет оппозиции. Ни в парламенте, ни на улицах - все в тюрьме или в могиле. Запрещена любая идеология, идущая вразрез с правящей. Запрещена даже компартия, до запрета занимавшая вторые места на всех выборах, включая президентские.

Так что Маск ошибся со смайликом - надо было ставить средний палец. А если что, говорить, что это тризуб...

А.Б.