Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пригожинские активы останутся неприкосновенными

Опубликовано 30.06.2023 в разделе комментариев 2

война деньги пригожин
Пригожинские активы останутся неприкосновенными

Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что необходимости в изъятии активов главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после мятежа нет.

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — сообщил губернатор.

«Грязный бизнес», по его словам, пытался взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро.

Казалось бы, воспользуйся ситуацией, верни активы "грязного бизнеса" обратно городу... Но нет, низ-зя!

То есть Пригожин, сидя в Минске или где ему захочется, хоть на Багамах, будет получать прибыль с активов "грязного бизнеса" в Петербурге? Понятно, чтоб было, с чего выплачивать отступные, как семьям пилотов, убитых во время мятежа, если опять придет в голову креативная идея...

Навальный, Яшин, Кара-Мурза-младший никого не убили, но сидеть будут до турецкой пасхи... И сохранности активов им никто не гарантирует.

А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==87== написал 30.06.2023 11:29
Вот даже прикольно видеть как Баранов строит из себя несведущую невинность.
Общеизвестно, что активы Пригожина это активы Путина.
Ответить
Пир во время чумы - это не про вас
Кущ филосовский написал 30.06.2023 11:03
Хотя в то время это символизировало дно днищенское. Во время чумы вы делите активы. Поздравляю - такое дно еще никто не пробивал
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Европа не знает, что делать с Украиной
Европа не знает, что делать с Украиной
27.06.2023
Путин на Царском крыльце
Путин на Царском крыльце
27.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Восстановлен на работе председатель профорганизации РПМ-СПР! (0)
Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов (0)
МВФ профинансирует войну на Украине (1)
Пригожинские активы останутся неприкосновенными (2)
Украина отказывается от выборов (3)
Работодатель не должен быть наказан за нарушения закона (0)
Москвичам предложили поражение в правах (2)
Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких (2)
Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме (1)
Зеленский намерен легализовать "дурь" (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss