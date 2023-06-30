Пригожинские активы останутся неприкосновенными

Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что необходимости в изъятии активов главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после мятежа нет.

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — сообщил губернатор.

«Грязный бизнес», по его словам, пытался взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора и строительство метро.

Казалось бы, воспользуйся ситуацией, верни активы "грязного бизнеса" обратно городу... Но нет, низ-зя!

То есть Пригожин, сидя в Минске или где ему захочется, хоть на Багамах, будет получать прибыль с активов "грязного бизнеса" в Петербурге? Понятно, чтоб было, с чего выплачивать отступные, как семьям пилотов, убитых во время мятежа, если опять придет в голову креативная идея...

Навальный, Яшин, Кара-Мурза-младший никого не убили, но сидеть будут до турецкой пасхи... И сохранности активов им никто не гарантирует.

А.Б.