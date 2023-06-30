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Московский листок

МВФ профинансирует войну на Украине

Опубликовано 30.06.2023 в разделе комментариев 1

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МВФ профинансирует войну на Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов, говорится в документе организации.

Также подтвержден ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.

Интересно, за счет чего обеспечивается рост ВВП воюющей страны, по инфраструктуре которой наносятся сокрушительные удары? Какое-то вранье или, точнее, манипулирование цифрами.

Но ведь МВФ - это не собственность США, ЕС или какой-либо иной страны. В руководстве МВФ есть кресло и для директора от России, 2,6 процента голосов. Получается, Москва одобряет невозвратный кредит Украине, который целиком пойдет на вооружение?

Чтобы не быть голословным: "Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода зашкаливает госдолг", - заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

То есть Россия понимает, что кредит явно невозвратный, но никаких протестов от Кремля не слышно. Никаких заявлений, выходов из совета директоров МВФ, наконец... РФ вносит деньги в МВФ, являясь одним из доноров организации, которая открыто финансирует страну, находящуюся с Россией в состоянии вооруженного конфликта...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==87== написал 30.06.2023 11:33
Так в чем проблема?
Прекращайте войну с Украиной, выводите войска и все станет в прядке.
И нечего будет финансировать.
...
МВФ не финансирует войну в Украине, МВФ финансирует оборону Украины от Российской оккупации.
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