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Московский листок

Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов

Опубликовано 30.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов

Крупнейшие операторы связи в России выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. Такая инициатива, якобы, продиктована необходимостью модернизации сетей.

Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве.

Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей. То есть в правительстве понимают, что скорее всего дополнительная прибыль пойдет на яхты и бриллианты в пупок для любимых женщин, а вовсе ни на какую не на модернизацию.

В конце концов, дайте крупным операторам целевой кредит на специальных условиях, если вы правительство, а не группа по сбору взяток и откатов... А свои прибыли компании вправе тратить, как хотят...

 А.Б.



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