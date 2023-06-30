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Московский листок

Восстановлен на работе председатель профорганизации РПМ-СПР!

Опубликовано 30.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Восстановлен на работе председатель профорганизации РПМ-СПР!

29 июня Челябинский областной суд восстановил на работе председателя первичной профсоюзной организации Российского профсоюза металлистов РПМ-СПР работников АО «АЗ «УРАЛ» Анатолия Владимировича Банных.

Первичка автозаводцев из Миасса действует с марта 2020 года. Успешная грамотная деятельность ее Местного комитета стала примером для многих профорганизаций СПР. И конечно же, вызвала яростную борьбу с ее активистами со стороны начальства. Ровно год назад, в июне 2022 года был уволен ее лидер – А.В.Банных. Уволен по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ «за систему». При этом, поводом для наложения взысканий на председателя МК, уполномоченного профорганизации по охране труда явилась его профсоюзная деятельность: фотофиксация доказательств неправомерных действий работодателя, которая необходима для обоснования обращений в ГИТ и в прокуратуру, например, разрыв на конвейере.

Собственно, основанием для увольнения явилось нарушение Анатолием приказа, запрещающего «несанкционирование» фотографирование. Суть дела: МК выдвинул требование о проведении индексации зарплат. Дирекция проиндексировала оклады на 11%, но одновременно сняла некоторые доплаты. Рабочие возмутились тем, что расписываясь в зарплатной ведомости, ожидая существенного ее роста, они обнаружили, что получаемые суммы не изменились. Для подготовки заявления в прокуратуру председатель МК и сфотографировал эту ведомость.

Миасский суд не осмелился пойти против градообразующего автозавода и отказал А.В.Банных в восстановлении на работе. Однако, городской прокурор, к которому обратился МК, направил повторное представление директору, в результате, уже после увольнения профлидера, на автозаводе трижды бала проведена индексация зарплат! Кстати, городской прокурор направил в облсуд апелляционное представление, в котором он поддержал довод апелляционной жалобы, подготовленной правовой инспекцией РПМ-СПР. Суть его такова.

Ч.4 ст.25 ФЗ «О профсоюзах…» установлено: «Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда…, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.»

06.06.2022 в адрес АО «АЗ «УРАЛ» поступило письмо заместителя председателя МК ППО Ю.Н. Михайлова от 06.06.2022 № 41/22 о том, что с 01.06.2022 на Банных А.В. возложены дополнительные обязанности и права уполномоченного по охране труда первичной профорганизации РПМ работников АО «АЗ «УРАЛ», определенные ст.214 ТК РФ и ст.370 ТК РФ, ст.19, ст.20, ст.25 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". В соответствии с ч. 4 ст. 25 ФЗ «О профсоюзах…» в адрес председателя МК ППО Банных А.В. АО «АЗ «УРАЛ» направлено письмо от 08.06.2022 с проектом приказа о расторжении трудового договора по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ с уполномоченным по охране труда первичной профорганизации РПМ работников АО «АЗ «УРАЛ» Банных А.В. с приложением документов.

17.06.2022 работодателем получен письменный ответ № 43/22 от 15.06.2022 с выражением обоснованного несогласия МК ППО с увольнением А.В.Банных -уполномоченного профорганизации по охране труда. Очевидно, что работодателю – ответчику, который направлял названный запрос профорганизации, на основании обязанности, установленной для работодателя именно ч.4 ст.25 ФЗ «О профсоюзах…», было известно о недопустимости увольнения истца без согласия выборного органа первички. Тем более, что на названный запрос был получен отказ. Этот отказ профсоюзного органа не был обжалован работодателем ни в вышестоящий профсоюзный орган, ни в суд.

Позиция профсоюза полностью подтверждается и в Определении Седьмого КСОЮ от 13.02.2020 по делу N 88-2643/2020: «Вопреки ошибочному мнению ответчика, соблюдение положений части 4 статьи 25 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", при том что И. назначен уполномоченным Межрегионального профсоюза "Московский профсоюз полиции" (тоже входит в СПР) по охране труда в УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и об этом работодателю было известно, является обязательным. Неполучение предварительного согласия профсоюзного органа первичной профсоюзной организации на привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченного профсоюза по охране труда, безусловно, свидетельствует о нарушении порядка увольнения и признание такого увольнения незаконным.»

Здесь необходимо пояснение о важности этого дела для всех свободных профсоюзов. Как известно, частями 1-4 ст.25 ФЗ «О профсоюзах…» устанавливались гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы. К сожалению, рядом актов Конституционного Суда РФ первые две части были из закона исключены, а третья выхолощена. Но часть 4 не рассматривалась КС РФ, при том, что акты КС РФ не подлежат расширительному толкованию. Тем не менее, долгое время ч.4 ст.25 ФЗ «О профсоюзах…» относилась к числу «неработающих статей законов». Определениями 8 и 7 КСОЮ и нынешним Апелляционным Определением Челябинского облсуда восстановлена защита уполномоченных первичны профорганизаций по ОТ!

Кроме этого, в ходе заседания в облсуде выяснилось, что замечание за фото разрыва конвейера, которое Анатолий сделал в феврале 2022, было объявлено ему 28 марта 2022, а фото ведомости он сделал 23 марта, т.е. за неделю до взыскания, положенного в основание увольнения «за систему». Вследствие чего облсуд согласился с доводом представителя истца С.В.Храмова об отсутствии признака неоднократности, обязательного при увольнении «за систему».

Более того, суд принял и наши аргументы об уважительности причин нарушения запрета на фото: Анатолий Владимирович исполнял свои профсоюзные обязанности! Это тоже имеет важное значение для наших правовиков.

А прокурор поставил перед юристами завода еще один важный вопрос: а был ли действиями работника причинен ущерб автозаводу? На что последовал робкий ответ – ущерба не было…

Есть еще один важный аспект этого дела. Это профсоюзная солидарность и помощь. Целый год Анатолий Владимирович, имеющий троих детей, не мог работать. Существенную материальную помощь оказал ему Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов, председатель которого Александр Владимирович Котов входит в Центральный совет СПР. Большое спасибо ему за это!

 



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