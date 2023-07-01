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Московский листок

20-летнего хоккеиста в Польше обвинили в шпионаже

Опубликовано 01.07.2023 в разделе комментариев 0

шпион агент
20-летнего хоккеиста в Польше обвинили в шпионаже

Российский хоккеист Максим Сергеев задержан в Польше по обвинению в шпионаже. Генпрокурор Польши Збигнев Зебро назвал это успехом своего ведомства, Сергеев уже 14-й русский шпион, задержанный польскими властями.

Вот это и смущает в первую очередь, шпионов в Польше собирают, как грибы. Смущает и второе - Сергееву всего 20 лет. Конечно, теоретически в шпионаже может быть задействован кто угодно, даже старушка или ребенок. Но все же агент разведки - это обычно офицер, прошедший специальную подготовку. В 20 лет как-то рановато... Не успеть, просто.

Тем более, что Сергеева обвиняют в том, что он собирал данные о польской критической инфраструктуре - здесь как минимум нужно кое-какое образование. Сергеев его получить просто не мог...

Мы достаточно долго прожили в очень открытом мире, по которому свободно перемещались люди и идеи. Спортсмены и актеры, музыканты и художники, ученые и журналисты ездили по всему свету, и никому не приходило в голову заподозрить их в шпионаже. 

Сейчас, увы, времена настают другие. Чего, например, мог такого разведать 20-летний хоххеист в Польше, которую, было время, и запграницей-то не считали?

А уж если брать журналистов, то вообще можно хватать любого - ведь сбор информации - это неотьемлемая часть профессии...

А.Б.



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