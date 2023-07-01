Иноагент Гребенщиков и другие

Честно говоря, думал, что приступ прошел, но нет, больного по-прежнему колбасит: Минюст добавил в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, издания Sota. vision и "Бумага".

В список также внесены журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы".

По данным министерства, Гребенщиков "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников".

"Караулов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента. Распространял... недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Получал поддержку от иностранного источника", - говорится в сообщении.

Не со всеми, но Караулова, Тимонова и Морева знаю лично. Не знаком с Гольдшмидтом, но вообще-то любой, кто в соответствии с Конституцией РФ обладает двойным, тройным и прочим гражданством - иноагент по определению. Логика как с хоккеистом в Польше - арестовали за российский паспорт. Россиянин, значит, шпион. Такая логика. Жаль, что теперь и у нас - напомню, практику "иноагентов" мы слизали у США. И думаю, тот, кто решил слизать - первый иноагент и есть!

Вот Караулов - реально то, что ему вменяют, это то, в чем можно обвинить любого журналиста, который создает информационный материал для неограниченного круга лиц. Опять же о недостоверной информации - где и какой суд доказал, что Караулов что-то там сообщил недостоверное? У нас по-прежнему есть Конституция, и по-прежнему есть суды, и статьи о клевете и о диффамации введены именно для того, чтобы без суда ни одно "кувшинное рыло" не могло обвинить журналиста просто так, "от балды". А потом он будет доказывать, что он не верблюд... Для чего ему нужно будет приехать на Родину, где ему сразу салазки завернут, и к Кара-Мурзе, на соседнюю шконку...

Но теперь у нас так, оказывается, можно. Как в Америке. На Западе, когда-то диком...

И отдельно о Гребенщикове. Какую он еще иностранную помощь получал, когда у него свои деньги имеются? Выступал против спецоперации? А это у нас теперь запрещено, иметь свое мнение? Вот оно у него такое, может, даже неправильное, но имеет право, опять же по Конституции РФ, а она у нас прямого действия, так что можно сколько угодно подкладывать ворох ведомственных инструкций и подзаконных актов - Конституция РФ дает гражданину право на собственное мнение, и даже дает право его высказывать свободно и без ограничений.

Процитирую просто неизвестного мне блогера: "Борис Борисович Гребенщиков может сколько угодно вести себя самым дрянным образом - фотографироваться с Саакашвили, славить Киев, давать интервью Гордеевой... Это уже ничего не изменит, поскольку он сочинил "Треугольник", "Радио Африку", "Русский альбом" и много еще чего прекрасного и бессмертного в своем жанре.

И какой-то неизвестный чиновник, записывающий его в иноагенты или в любой другой репрессирующий (пусть даже символически) список - занимается в действительности тем, что дает материал будущим историкам, пропагандистам, сценаристам и биографам, которые именно на примере этого чиновника будут рассказывать о том, какие в России 2023 года были нелепые и недолговечные запреты, как тогда глупо преследовали больших людей, и как хорошо, что все это в прошлом".

Увы, пока не в прошлом...

А.Б.