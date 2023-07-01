Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Иноагент Гребенщиков и другие

Опубликовано 01.07.2023 в разделе комментариев 1

суд закон
Иноагент Гребенщиков и другие

Честно говоря, думал, что приступ прошел, но нет, больного по-прежнему колбасит: Минюст добавил в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, издания Sota. vision и "Бумага".

В список также внесены журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпинченко, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы".

По данным министерства, Гребенщиков "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников".

"Караулов принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента. Распространял... недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Получал поддержку от иностранного источника", - говорится в сообщении.

Не со всеми, но Караулова, Тимонова и Морева знаю лично. Не знаком с Гольдшмидтом, но вообще-то любой, кто в соответствии с Конституцией РФ обладает двойным, тройным и прочим гражданством - иноагент по определению. Логика как с хоккеистом в Польше - арестовали за российский паспорт. Россиянин, значит, шпион. Такая логика. Жаль, что теперь и у нас - напомню, практику "иноагентов" мы слизали у США. И думаю, тот, кто решил слизать - первый иноагент и есть!

Вот Караулов - реально то, что ему вменяют, это то, в чем можно обвинить любого журналиста, который создает информационный материал для неограниченного круга лиц. Опять же о недостоверной информации - где и какой суд доказал, что Караулов что-то там сообщил недостоверное? У нас по-прежнему есть Конституция, и по-прежнему есть суды, и статьи о клевете и о диффамации введены именно для того, чтобы без суда ни одно "кувшинное рыло" не могло обвинить журналиста просто так, "от балды". А потом он будет доказывать, что он не верблюд... Для чего ему нужно будет приехать на Родину, где ему сразу салазки завернут, и к Кара-Мурзе, на соседнюю шконку...

Но теперь у нас так, оказывается, можно. Как в Америке. На Западе, когда-то диком...

И отдельно о Гребенщикове. Какую он еще иностранную помощь получал, когда у него свои деньги имеются? Выступал против спецоперации? А это у нас теперь запрещено, иметь свое мнение? Вот оно у него такое, может, даже неправильное, но имеет право, опять же по Конституции РФ, а она у нас прямого действия, так что можно сколько угодно подкладывать ворох ведомственных инструкций и подзаконных актов - Конституция РФ дает гражданину право на собственное мнение, и даже дает право его высказывать свободно и без ограничений.

Процитирую просто неизвестного мне блогера: "Борис Борисович Гребенщиков может сколько угодно вести себя самым дрянным образом - фотографироваться с Саакашвили, славить Киев, давать интервью Гордеевой... Это уже ничего не изменит, поскольку он сочинил "Треугольник", "Радио Африку", "Русский альбом" и много еще чего прекрасного и бессмертного в своем жанре.

И какой-то неизвестный чиновник, записывающий его в иноагенты или в любой другой репрессирующий (пусть даже символически) список - занимается в действительности тем, что дает материал будущим историкам, пропагандистам, сценаристам и биографам, которые именно на примере этого чиновника будут рассказывать о том, какие в России 2023 года были нелепые и недолговечные запреты, как тогда глупо преследовали больших людей, и как хорошо, что все это в прошлом".

Увы, пока не в прошлом...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
о иногентах
В.В.Ж написал 01.07.2023 12:11
А.Б.: Это уже ничего не изменит, поскольку он сочинил "Треугольник", "Радио Африку", "Русский альбом" и много еще чего прекрасного и бессмертного в своем жанре.
...........................................................................................................
..и че там прекрасного в этих "бессмертных альбомах",все на любителя и тех кто возомнил о себе Куй Знаешь Кто. Гребенщиков ***** и этим все сказано!
В российско - советском роке,было парней, на голову выше этого "рокера". Поэтому А.Б. не верещи за всех.
....а вы слышали песни Гребенщикова? Слышали и что? Талант! Какой накуй талант,обычный питерский сноб,да и восхищающиеся его музыкой и песнями снобы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Европа не знает, что делать с Украиной
Европа не знает, что делать с Украиной
27.06.2023
Путин на Царском крыльце
Путин на Царском крыльце
27.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Во Франции судили Петра Павленского, приговор будет объявлен в октябре (0)
Орбан разочаровался в Евросоюзе (1)
Стали известны задачи Киева перед переговорами с Москвой (2)
Иноагент Гребенщиков и другие (1)
20-летнего хоккеиста в Польше обвинили в шпионаже (2)
Восстановлен на работе председатель профорганизации РПМ-СПР! (0)
Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов (5)
МВФ профинансирует войну на Украине (18)
Пригожинские активы останутся неприкосновенными (31)
Украина отказывается от выборов (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss